Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Прямая осанка помогает при депрессии
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Песков: мы знаем, кто является инициатором атаки на Авдеевку
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
00:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Многотысячные протесты в Румынии. Онлайн-трансляция

Антиправительственные протесты, связанные с изменениями в Уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных, продолжаются на площади Виктории в столице Румынии.

Источник: "РИА Новости" Украина

Манифестанты скандируют: «Воры!», «Отставка!». Протесты прошли и в ночь на 1 февраля в Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Араде, Брашове и других городах Румынии, однако самые массовые манифестации отмечены в столице — Бухаресте. Жители страны опасаются, что в результате принятия кабмином новых поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, отбывающие наказание, а также ряд опасных преступников.

Как пишет агентство mediafax.ro, в соцсети Facebook обсуждалось предложение продолжить акцию протеста по всей стране и 1 февраля. «Первый протест заявлен на 09.00 перед зданием правительства… Второй протест запланирован в Бухаресте и по всей стране после полудня», — пишет mediafax.

Первая волна подобных протестов прошла по всей стране 22 января. Общее число демонстрантов тогда не превышало 20 тысяч человек. Неделю спустя на улицы разных городов вышло порядка 100 тысяч граждан Румынии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Сорин Гриндяну выступил с предложением амнистировать ряд заключенных, чтобы немного освободить переполненные тюрьмы. Против этой инициативы выступил и президент страны Клаус Йоханнис. Как пишет digi24.ro, румынский лидер потребовал обратиться в Конституционный суд страны. Глава Высшего совета магистратуры Мариана Гена считает, что есть возможности для аннулирования принятых правительством Румынии поправок в УК и постановления об амнистии.

Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, вне зависимости от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключения составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Елена Лукаш: признаю свою ответственность за госпереворот на Украине
В ЧФ опровергли утверждения Киева об обстреле самолета Ан-26
СМИ узнали о готовящемся увольнении главы «Почты России»
Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Тиллерсона утвердили в должности госсекретаря США
Истребители ВВС США на учениях ошибочно открыли огонь по военным
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
Не на Первом месте: почему спорт на ТВ не популярен Разбираемся в ситуации, которая сложилась вокруг спортивных трансляций на российском телевидении
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
Три способа восстановить «севшие» батарейки Многие сталкиваются с ситуацией, что обычные пальчиковые батарейки пришли в негодность в самый неподходящий момент, когда замены или зарядного устройства под рукой нет. Hi-Tech Mail.ru решил собрать несколько наиболее известных способов вернуть батарейки к жизни
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь