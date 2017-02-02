Минобороны выразило протест военному атташе Украины из-за полета Ан-26

Конашенков отметил, что в переданной ноте действия украинского самолета расцениваются как «провокационные».

Дипломату была вручена официальная нота протеста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Представитель Минобороны подчеркнул, что никакого обстрела самолета не было.

Экипажу Ан-26 были поданы световые сигналы из сигнального пистолета «для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки».

В ЧФ опровергли утверждения Киева об обстреле самолета Ан-26

Инцидент с военно-транспортным самолетом ВВС Украины Ан-26 произошел в среду, 1 февраля. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что во время выполнения учебного полета самолет обстреляли с российских буровых вышек в Черном море из стрелкового оружия.

По словам Полторака, самолет был поврежден. В подтверждение своих слов министр обороны Украины опубликовал в своем Facebook фотографию обшивки самолета.

В штабе Черноморского флота России опровергли обвинения. По словам представителя штаба, самолет совершил «два провокационных захода» на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» на предельно низкой высоте, после чего охрана буровой платформы подала ему световые сигналы.

Ранее, 27 января, ВМС Украины обвинило российских моряков в обстреле водолазного судна «Почаев». Фотографии судна были опубликованы на странице командования ВМС Украины в Facebook.