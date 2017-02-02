Минобороны выразило протест военному атташе Украины из-за полета Ан-26
Минобороны выразило протест украинскому атташе в связи с действиями самолета украинских ВВС, создавшими угрозу для персонала российских буровых вышек на Черном море.
Минобороны выразило протест украинскому атташе в связи с действиями самолета украинских ВВС, создавшими угрозу для персонала российских буровых вышек на Черном море.
Дипломату была вручена официальная нота протеста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя Минобороны
Конашенков отметил, что в переданной ноте действия украинского самолета расцениваются как «провокационные».
Представитель Минобороны подчеркнул, что никакого обстрела самолета не было.
Экипажу Ан-26 были поданы световые сигналы из сигнального пистолета «для предотвращения возможной авиакатастрофы
Инцидент с
По словам Полторака, самолет был поврежден. В подтверждение своих слов министр обороны Украины опубликовал в своем Facebook фотографию обшивки самолета.
В штабе Черноморского флота России опровергли обвинения. По словам представителя штаба, самолет совершил «два провокационных захода» на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» на предельно низкой высоте, после чего охрана буровой платформы подала ему световые сигналы.
Ранее, 27 января, ВМС Украины обвинило российских моряков в обстреле водолазного судна «Почаев». Фотографии судна были опубликованы на странице командования ВМС Украины в Facebook.