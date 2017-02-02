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00:41 (мск), источник: РБК

Минобороны выразило протест военному атташе Украины из-за полета Ан-26

Минобороны выразило протест украинскому атташе в связи с действиями самолета украинских ВВС, создавшими угрозу для персонала российских буровых вышек на Черном море.

Источник: Reuters

Дипломату была вручена официальная нота протеста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Конашенков отметил, что в переданной ноте действия украинского самолета расцениваются как «провокационные».

Представитель Минобороны подчеркнул, что никакого обстрела самолета не было.

Экипажу Ан-26 были поданы световые сигналы из сигнального пистолета «для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки».

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Инцидент с военно-транспортным самолетом ВВС Украины Ан-26 произошел в среду, 1 февраля. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что во время выполнения учебного полета самолет обстреляли с российских буровых вышек в Черном море из стрелкового оружия.

По словам Полторака, самолет был поврежден. В подтверждение своих слов министр обороны Украины опубликовал в своем Facebook фотографию обшивки самолета.

В штабе Черноморского флота России опровергли обвинения. По словам представителя штаба, самолет совершил «два провокационных захода» на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» на предельно низкой высоте, после чего охрана буровой платформы подала ему световые сигналы.

Ранее, 27 января, ВМС Украины обвинило российских моряков в обстреле водолазного судна «Почаев». Фотографии судна были опубликованы на странице командования ВМС Украины в Facebook.

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