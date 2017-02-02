В Астане пройдут новые переговоры по Сирии

По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, за столом переговоров эксперты обсудят утвержденный механизм по прекращению огня.

6 февраля в Астане состоится техническая встреча по Сирии на экспертном уровне. В ней примут участие специалисты из России, Турции, Ирана и ООН. Об этом РИА Новости сообщил источник во Всемирной организации.

«В Астане, в условиях прекращения огня, присутствовали с одной стороны представители 13 вооруженных группировок, а с другой — представители правительства. У участников есть серьезные намерения создать реальный механизм соблюдения перемирия. Три страны, имеющие там наземные силы, вы знаете, что я имею в виду. Россия, Турция и Иран стали гарантами. Они обладают необходимым потенциалом для поддержания режима прекращения огня», — приводит его слова телеканал «Астана».

Предстоящий саммит, скорее всего, снова пройдет без представителей США. Как заявил американский посол в Астане Джордж Кролл, приглашения на встречу пока не было.