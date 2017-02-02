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01:38 (мск), источник: Tengrinews

В Астане пройдут новые переговоры по Сирии

6 февраля в столицу приедут эксперты из России, Турции, Ирана и ООН.

Источник: Tengrinews

6 февраля в Астане состоится техническая встреча по Сирии на экспертном уровне. В ней примут участие специалисты из России, Турции, Ирана и ООН. Об этом РИА Новости сообщил источник во Всемирной организации.

По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, за столом переговоров эксперты обсудят утвержденный механизм по прекращению огня.

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«В Астане, в условиях прекращения огня, присутствовали с одной стороны представители 13 вооруженных группировок, а с другой — представители правительства. У участников есть серьезные намерения создать реальный механизм соблюдения перемирия. Три страны, имеющие там наземные силы, вы знаете, что я имею в виду. Россия, Турция и Иран стали гарантами. Они обладают необходимым потенциалом для поддержания режима прекращения огня», — приводит его слова телеканал «Астана».

Предстоящий саммит, скорее всего, снова пройдет без представителей США. Как заявил американский посол в Астане Джордж Кролл, приглашения на встречу пока не было.

Переговоры по Сирии проходили в столице Казахстана 23—24 января. На них впервые за одним столом оказались представители правительства и оппозиции Сирии. Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в этой ближневосточной стране. «Астанинский процесс» получил высокую оценку Совбеза ООН.

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