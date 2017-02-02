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07:29 (мск), источник: УНИАН

НАТО замедлило переговоры с Украиной по использованию системы ПРО — WSJ

НАТО отложило планы относительно встречи с украинскими властями для переговоров по использованию системы противоракетной обороны в Европе.

Источник: УНИАН

Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили источники в НАТО.

Замедление переговоров объясняется возможной чрезмерной реакцией РФ. Некоторые дипломаты считают, что осторожный подход к обсуждению с Украиной имеет смысл, если альянс хочет избежать дальнейшего подрыва отношений с Россией. Но другие союзники опасаются, что альянс рискует, проявляя нерешительность в помощи такому партнеру, как Украина.

По данным источников в НАТО, это решение не перекрывает будущих дискуссий с Украиной, однако НАТО «осторожно движется» в этом вопросе.

Отмечается, что НАТО планирует использовать свою систему ПРО только для защиты союзных наций от угроз со стороны Ирана, и не будет применять ее для перехвата ракет, которые направлялись в Украину.

При этом, представители НАТО хотели обсудить с украинским правительством возможное развитие событий при использовании системы ПРО в Европе. Среди них, в частности, падение на украинской территории обломков ракет или, в случае промаха, перехватчик может нанести удар по территории Украины.

Также издание добавляет, что НАТО рассматривало возможность расширения действия системы ПРО на территорию Украины, однако Франция выступила против из-за опасения, что это может осложнить отношения с Россией.

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