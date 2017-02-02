США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт
В Белом доме заявили, что указ Трампа о мигрантах не распространяется на держателей
В Белом доме заявили, что указ Трампа о мигрантах не распространяется на держателей
Держатели
27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все программы приема беженцев приостанавливаются на 120 дней, а гражданам семи мусульманских стран запрещается въезд в США на 90 дней.
Решение Трампа вызвало многотысячные протесты по всей Америке. Одним из самых противоречивых положений было то, что держатели
Указ Трампа о мигрантах возмутил Ангелу Меркель Обама поддержал протесты против миграционной политики Трампа Указ Трампа о мигрантах остается в силе, несмотря на решение суда.
Впоследствии в Белом доме пояснили, что держатели
2 февраля Спайсер уточнил, что обладателям
Указ Трампа вызвал протесты гражданского общества, чиновников и бизнесменов. Руководители крупных компаний в сфере здравоохранения, технологии и образования раскритиковали указ, отметив, что ограничения на прием мигрантов помешают им нанимать квалифицированных сотрудников.
Штаты Вашингтон, Массачусетс,