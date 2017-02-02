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03:42 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт

В Белом доме заявили, что указ Трампа о мигрантах не распространяется на держателей грин-карт. Ранее сообщалось, что гражданам семи мусульманских стран, фигурирующих в указе президента, запрещен въезд даже если у них есть грин-карты.

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Держатели грин-карт из семи мусульманских стран, гражданам которых запрещен въезд в США, могут свободно посещать Америку, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все программы приема беженцев приостанавливаются на 120 дней, а гражданам семи мусульманских стран запрещается въезд в США на 90 дней.

Решение Трампа вызвало многотысячные протесты по всей Америке. Одним из самых противоречивых положений было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

Указ Трампа о мигрантах возмутил Ангелу Меркель Обама поддержал протесты против миграционной политики Трампа Указ Трампа о мигрантах остается в силе, несмотря на решение суда.

Впоследствии в Белом доме пояснили, что держатели грин-карт могут попасть в США на срок до 90 дней, подав заявку по програме безвизового въезда.

2 февраля Спайсер уточнил, что обладателям грин-карт не нужно подавать такую заявку, они могут попасть в США беспрепятственно. Соответствующие изменения будут внесены в указ президента.

Указ Трампа вызвал протесты гражданского общества, чиновников и бизнесменов. Руководители крупных компаний в сфере здравоохранения, технологии и образования раскритиковали указ, отметив, что ограничения на прием мигрантов помешают им нанимать квалифицированных сотрудников.

Штаты Вашингтон, Массачусетс, Нью-Йорк и Вирджиния намерены оспаривать указ Трампа в суде.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. Русская служба Би-би-си не несёт ответственности за их содержимое.
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