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07:26 (мск), источник: УНИАН

Обстрел Ан-26 над Черным морем: Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины

Минобороны РФ выразило официальный протест военному атташе Украины из-за пролета украинского Ан-26 в Черном море рядом с захваченными у Украины буровыми вышками.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.

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«В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно-дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета “российских” буровых вышек “Таврида” и “Крым-1” на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования», — сказал российский чиновник.

Конашенков отметил, что «в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные».

Как сообщал УНИАН, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.

Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал.

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