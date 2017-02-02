Обстрел Ан-26 над Черным морем: Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины
Минобороны РФ выразило официальный протест военному атташе Украины
Минобороны РФ выразило официальный протест военному атташе Украины
Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.
«В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения
Конашенков отметил, что «в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные».
Как сообщал УНИАН, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.
Инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Россией буровых вышек. Экипаж не пострадал.