В Новосибирске разработали «зеленую политику»

Проект «Городские приоритеты» задуман для того, чтобы дать слово каждому жителю — всем, кто неравнодушен к будущему столицы Сибири.

Первый же опыт показал, насколько новосибирцев волнуют вопросы создания зеленых зон и площадок общественного пользования. Около 170 экспертов, депутатов, обычных горожан пришли в выставочный зал Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ), где проходила дискуссия «Зеленый город».

Еще в ноябре прошлого года на собрании общественности города мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о перспективах развития муниципалитета. Он подчеркнул, что это не его личный взгляд, а мнение, выработанное совместно с командой.

— Мы все прекрасно понимаем, что складывается непростая ситуация с наполнением бюджета. Но отказываться от развития города не хотим. Поэтому важно расставить приоритеты, выделить главное, собрать предложения горожан и сделать все возможное для их воплощения, — сказал Анатолий Локоть.

Напомним, что о необходимости сохранения и развития зеленых и парковых зон глава города заявил сразу, как только стал мэром. За последнее время были восстановлены территория и насаждения Нарымского сквера, представлявшего собой лакомый кусок для застройщиков. От незаконных построек расчищены Заельцовский парк и набережная Оби. В партнерстве с НАПО им. Чкалова проведена реконструкция территории парка «Сад Дзержинского».

Наконец, впервые в Новосибирске проведен аудит зеленых зон и разработана концепция развития парков и скверов. Подсчитано, что в городе находится 167 объектов озеленения и общего пользования: 66 скверов, 15 бульваров, два парка, 62 зеленые зоны общей площадью 230,4 гектара, а также 8 568 гектаров городских лесов и 58,6 гектара декоративного лесопитомника.

Отметим, что на недавнем президиуме Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев особо обратил внимание на проблему благоустройства общественных пространств российских городов. Федеральный центр обещает помочь регионам: на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» решено увеличить финансирование из федерального бюджета с пяти до двадцати миллиардов рублей. В то время как минстрой РФ предложил регионам подготовить программы по развитию городской среды, новосибирцы уже обсуждают детали концепции озелененных общественных пространств и благоустройства территории.

— Концепцию, которую мы разработали в 2016 году, уже обсуждали много раз. Она представляет собой методическое начало зеленой политики города. Концепция пока касается только парков и скверов. Леса, пляжи, зеленая архитектура и магистрали — все это еще предстоит изучить. Но мы уже четко понимаем, где и какой парк, бор, сквер расположены и в чьем подчинении находятся. Мы видим достоинства и недостатки парков, находящихся в центре города. Из плюсов — доступность, но это создает и проблемы. Всего выделено восемь уровней озеленения Новосибирска — начиная от парков и пляжей и заканчивая придорожными клумбами и газонами, — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Далее необходимо разработать муниципальную целевую программу развития зеленых зон и придать ей межведомственный характер. Первое, что предстоит сделать, — провести инвентаризацию всех зеленых насаждений города.

В приоритетах городской администрации — реконструкция и развитие Михайловской набережной и других парковых пространств, проработка с инвесторами возможности организации мест отдыха в поймах малых рек. Также программа будет включать масштабную высадку деревьев и кустарников на улицах, площадях, во дворах и уход за ними. Эксперты убеждены, что к этой работе необходимо активнее привлекать застройщиков, которые нередко возводят новые жилмассивы, не обращая внимания на обустройство территорий.

— То, каким быть тому или иному парку, должны решать сами горожане. Мы представляем свое видение, но это не директива, — подчеркнула Анна Терешкова.

От жителей города уже поступают предложения: например, создать в Плющихинском жилом массиве дисперсный парк, организовать в городе специальный молодежный сквер. ТОСы активно включились в работу и предложили проект «Двор-сад в большом городе» по высадке плодово-ягодных деревьев на придомовых территориях. Пространство между многоэтажными домами также можно превратить в аллеи и скверы.

Еще одна дискуссионная площадка состоялась в минувший вторник. Ее тема — «Развитие общественного транспорта» — также актуальна для Новосибирска. Проблемы копились годами, и в итоге город стоит на пороге транспортного коллапса. Жалобы, в частности, поступают от жителей Плющихинского жилмассива. Много нареканий на работу транспорта в Советском районе. Кировский район бьет рекорды по вводу нового жилья — и салоны автобусов переполнены.

Как считает Анатолий Локоть, пришло время кардинальных мер. В первую очередь, перевести транспорт на работу по федеральному закону № 220 и модернизировать систему безналичных расчетов. К 2020 году город обязан перейти на систему муниципальных заказов в сфере пассажирских транспортных перевозок. Это значит, что перевозчики станут получать плату за свои услуги от муниципалитета по контракту — за обслуживание рейса, а не за количество пассажиров. Тем самым будут пресечены гонки за пассажирами.

— По сути, мы ведем речь о создании новой транспортной сети, которая будет включать перевозку пассажиров из пункта «А» в пункт «Б» с использованием всего подвижного состава. Это приведет к увеличению числа пересадок, но увеличит и пропускную способность магистралей. Безусловно, в таком случае предстоит ввести сетевой тариф, чтобы люди не платили отдельно за каждую поездку, — прокомментировал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов.

Эксперты единодушно согласились с тем, что необходимо развивать как общественный транспорт, так и велопрокат, интерес к которому растет с каждым годом.

Главным итогом второй дискуссионной площадки стало решение мэра о создании в Новосибирске аналитической группы при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Она займется анализом и формированием стратегии развития транспортной отрасли города.

От первого лица

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

— Мы выбрали три стратегических направления на ближайшие годы — развитие зеленых зон и общественного транспорта, обустройство безопасной улично-дорожной сети, создание социальной инфраструктуры. Все это я считаю крайне важным для будущего нашего города, для того, чтобы он был красивым, уютным, комфортным для жизни. Чтобы мы не стояли в автомобильных пробках, чтобы новосибирцы, живущие в отдаленных микрорайонах, не чувствовали себя отрезанными от «цивилизации», чтобы мамам с детьми и пожилым людям было, где погулять и отдохнуть, а школьники учились в достойных условиях и в одну смену.

Мы все делаем для новосибирцев. Поэтому очень важно понимать, как горожане воспринимают наши решения, что они думают по поводу реализации стратегии развития города, на что, по их мнению, необходимо сделать акцент. Все предложения, которые прозвучат на площадках и поступят в адрес мэрии, будут проанализированы и дополнят стратегию развития Новосибирска на ближайшие несколько лет и городские программы.

Реализовать все наши совместные планы получится только сообща, в том числе с привлечением частных инвестиций.

Кстати.

В рамках проекта «Городские приоритеты» 2 и 9 февраля в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств пройдут очередные дискуссии. Они будут посвящены темам развития улично-дорожной сети и социальной инфраструктуры. Организаторы приглашают новосибирцев к обсуждению этих актуальных проблем.

Адрес проведения дискуссий: Новосибирск, Красный проспект, 38 (выставочный зал НГУАДИ). Начало — в 17:00. С темами для обсуждения можно ознакомиться на сайте: приоритеты.новосибирск.рф/. Предложения направляются по адресу: priority@admnsk.ru.