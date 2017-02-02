WSJ узнала о решении НАТО отложить переговоры с Украиной по ПРО

Источник: Reuters

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в организации, такое решение было принято из-за возможной реакции со стороны Москвы.

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«Существует некая политическая деликатность в привлечении к переговорам Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России», — отметил один из источников. В НАТО уточнили, что «на данный момент обсуждаются пути расширения диалога с РФ, с учетом того, что президент США Дональд Трамп может принять решение о более тесном сотрудничестве альянса с Москвой».

По информации издания, НАТО намеревалось обсудить с Киевом сценарии действий, если системы ПРО даст сбой и ракета-перехватчик или ее обломки упадут на территории Украины.

31 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны стран — членов альянса в феврале 2017 года одобрят пакет мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря. Меры будут касаться укрепления региональных позиций НАТО на суше, в море и воздушном пространстве. В ноябре 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва вынуждена принимать меры оборонительного характера из-за того, что НАТО наращивает наступательный потенциал на границах России и Белоруссии.

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