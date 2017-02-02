Пентагон признал гибель мирных жителей в ходе операции в Йемене

Центральное командование ВС США в распространенном заявлении сообщило, что по данным созданной комиссии в ходе операции «могли погибнуть мирные граждане, среди которых могли быть дети».
Расследование по этому вопросу для получения подтверждения жертв среди гражданского населения продолжается, говорится в заявлении командования.
Гибель мирного населения могла иметь место во время ударов с воздуха, которые наносились в поддержку действий американских коммандос, проводивших наземную операцию, отметило командование.
Как сообщалось, не менее 40 боевиков, включая трех главарей группировок, связанных с «Аль-Каидой», были уничтожены в результате операции американского спецназа и ВВС на позиции террористов в Йемене. Источники сообщали, что жертвами авианалета стали более 15 гражданских лиц. В авианалетах принимали участие беспилотники и боевые вертолеты ВВС Соединенных Штатов, а также американский спецназ, который высаживался с вертолетов и наносил по террористам удары на земле.