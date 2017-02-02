Пентагон признал гибель мирных жителей в ходе операции в Йемене

Центральное командование ВС США в распространенном заявлении сообщило, что по данным созданной комиссии в ходе операции «могли погибнуть мирные граждане, среди которых могли быть дети».

Расследование по этому вопросу для получения подтверждения жертв среди гражданского населения продолжается, говорится в заявлении командования.