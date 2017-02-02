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06:19 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон признал гибель мирных жителей в ходе операции в Йемене

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — В ходе проведенной американскими военными 29 января операции против террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Йемене погибли мирные жители, в том числе дети, признал Пентагон.

Источник: AP 2016

Центральное командование ВС США в распространенном заявлении сообщило, что по данным созданной комиссии в ходе операции «могли погибнуть мирные граждане, среди которых могли быть дети».

Расследование по этому вопросу для получения подтверждения жертв среди гражданского населения продолжается, говорится в заявлении командования.

Гибель мирного населения могла иметь место во время ударов с воздуха, которые наносились в поддержку действий американских коммандос, проводивших наземную операцию, отметило командование.

Как сообщалось, не менее 40 боевиков, включая трех главарей группировок, связанных с «Аль-Каидой», были уничтожены в результате операции американского спецназа и ВВС на позиции террористов в Йемене. Источники сообщали, что жертвами авианалета стали более 15 гражданских лиц. В авианалетах принимали участие беспилотники и боевые вертолеты ВВС Соединенных Штатов, а также американский спецназ, который высаживался с вертолетов и наносил по террористам удары на земле.

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