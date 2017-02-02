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07:32 (мск), источник: 112.ua

Белый дом: Трамп информирован о ситуации на Донбассе

Президент США Дональд Трамп информирован о ситуации на Донбассе. Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер, передает «Голос Америки».

Источник: 112.ua

«Президента постоянно информируют о том, что происходит в Украине, представители Совета национальной безопасности США, вся наша команда, которая занимается национальной безопасностью. В дальнейшем мы обнародуем сообщение на эту тему», — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает Трамп, что Россия испытывает его действиями в Украине.

Ожесточенные бои под Авдеевкой продолжаются с 29 января. Украинские военные отбили все попытки штурма, но, к сожалению, не обошлось без потерь. Штаб АТО заявил, что провокация имела целью обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей.

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