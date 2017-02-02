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06:31 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Миклушевский обратился к полпреду президента с предложением отложить срок установки систем «ЭРА-ГЛОНАСС»

Вопрос об обязательном оснащении подержанных иностранных автомобилей системами «ЭРА-ГЛОНАСС» при регистрации может быть отложен как минимум на полгода. С такой инициативой Владимир Миклушевский обратился к полпреду в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.

Основная цель временного моратория — дать возможность разработчикам законопроекта доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу с учетом нововведений, а также определить порядок дооборудования автомобилей системами вызова экстренных оперативных служб. Кроме того, предстоит решить, какая структура будет устанавливать такие системы.

По мнению Губернатора, эти меры позволят максимально упросить процедуру постановки на учет ввозимых иномарок и сделать ее понятной для людей.

«К сожалению, у нас могут хорошее дело испортить плохим исполнением. Так было с системой “Платон”. Как показывает правоприменительная практика, для того, чтобы нововведение работало, людям необходимо все подробно и понятно объяснить. Сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой системы “ЭРА-ГЛОНАСС” на подержанных автомобилях», — заявил глава региона.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы многих жителей края и является социально-значимым для Приморья, поскольку напрямую связан с развитием малого и среднего бизнеса в сфере грузовых, пассажирских перевозок, торговли, строительства, личного подсобного хозяйства и других отраслях. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь для того, чтобы получить паспорт технического средства, собственнику необходимо преодолеть ряд дополнительных процедур, однако сегодня в Приморье нет компаний, которые по закону могут заниматься этим видом деятельности.

Отметим, Республика Беларусь, которая также является членом Таможенного союза, уже отложила срок по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на два года.

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