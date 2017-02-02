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06:21 (мск), источник: ДЕЙТА

﻿ Депутаты Приморья взялись за права «пенсионеров в погонах»

На первом в 2017 году заседании временной комиссии Законодательного Собрания Приморского края по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур, членами их семей принят план работы, сообщает ИА «Дейта».

В состав комиссии вошли девять депутатов краевого парламента: Владимир Беспалов, Александр Бехтер, Владимир Гришуков, Вячеслав Дрожжин, Валерий Кан, Алексей Козицкий, Юрий Корсаков, Александр Костенко и Сергей Кузьменко. На первом заседании был избран зампредседателя комиссии — им стал депутат Алексей Козицкий, а также секретарь — сотрудник аппарата Законодательного Собрания Сергей Чесноков. Кроме того, был утвержден план работы комиссии.

Открыл заседание председатель комиссии — заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко.

«У нашей комиссии хорошая история с точки зрения опыта работы с военнослужащими», — сказал он. — Комиссия на местном уровне показала себя как деятельный и действенный орган. Она себя хорошо зарекомендовала и на федеральном уровне. В Приморье много людей, которые являются отставными военнослужащими, и их интересы не то что нуждаются в защите, но их нужно сопровождать на такой площадке, как Законодательное Собрание. Я считаю, что наша комиссия — связующее звено между людьми, чьи интересы мы должны защищать, и федеральными и краевыми структурами.

Информацию о работе комиссии за прошедшие годы представил депутатам руководитель Общественной приемной Законодательного Собрания по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур, членами их семей Юрий Тарлавин.

«Напомню, что каждый шестой гражданин в Приморском крае имеет прямое отношение к действующим военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и других силовых министерств и ведомств, ветеранам. Это люди, которым нужно помогать».

За примерами такой помощи далеко ходить не нужно. Недавно члены временной комиссии выявили грубое нарушение прав военных в Приморье: оформление проживания военных семей по временной регистрации на весь срок несения службы в гарнизоне. На выездном приеме в военном городке села Николаевка Партизанского района жена военнослужащего обратилась за помощью в связи с тем, что у нее в нарушении законодательства имелась временная прописка по месту жительства вместо постоянной. Выяснилось, что практика временной прописки военнослужащих и их семей распространена по всему Приморскому краю. В результате обращения комиссии, военный прокурор Тихоокеанского флота потребовал отмены противоправных действий со стороны соответствующих жилищных органов.

Справка: сейчас в Приморье проживают вместе с семьями около 135 тысяч военных пенсионеров. Благополучие этих людей зависит от исполнения законодательства в отношении военнослужащих. На это и направлена деятельность временной комиссии. Она оказывает адресную помощь военнослужащим через общественную приемную Законодательного Собрания по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур, членами их семей, которая расположена во Владивостоке по адресу: ул. Алеутская, 45-а (каб. 405-а).

В интервью ИА «Дейта» бессменный руководитель Общественной приемной Законодательного Собрания по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур, членами их семей Юрий Тарлавин отметил:

«В этот раз Временная комиссия увеличила свой состав… С одной стороны, это неплохо, с другой — из практики известно, что кворум комиссии теперь собрать для принятия решения будет сложнее. Хочу отметить большую помощь, оказываемую комиссии на протяжении многих лет депутатом Юрием Корсаковым».

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