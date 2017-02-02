Краевое отделение Союза журналистов России попросило краевых чиновников вернуть в эфир спорт

Хабаровское региональное отделение Союза журналистов России обратилось к губернатору края Шпорту и высокопоставленным чиновникам краевого правительства с обращением.



Губернатор и трое заместителей председателя правительства края, которым направлено письмо, кроме своей основной деятельности еще и президенты, председатели наблюдательных и попечительных советов местных футбольных и хоккейных клубов. В обращении говорится о том, что сообщество пера и эфира крайне озабочено ситуацией, сложившейся в сфере специализированных спортивных программ и изданий.



ГТРК «Дальневосточная» прекратило выпуск программы «Голевая передача», на телеканале «Губерния» (6ТВ) вообще нет специализированной спортивной программы. С 1 октября из-за нехватки финансирования остановило свою работу единственное спортивное издание в сети Интернет «Внашупользу».



По этой же причине с нового года не выходит в утренний эфир с участием хабаровских спортсменов на радиостанции «Спорт ФМ».



Уже больше года не выходит журнал «Спортивный Хабаровск».



Учитывая, что тематические спортивные издания закрылись или приостановили свою работу, теме спорта, в том числе детского, здорового образа жизни в местных СМИ не уделяется должного внимания.



В радио и телеэфиры попадают новости исключительно об игре команд мастеров. При этом в крае регулярно проводятся крупные турниры по различным видам спорта.



А в 2018 году Хабаровский край в очередной раз получил право принимать чемпионат мира по хоккею с мячом. Но где будет освещаться турнир, большой вопрос.



Председатель регионального отделения Союза журналистов России Ксения Исаева просит обратить внимание и на то, что закрытие спортивных редакций — это еще и сокращение рабочих мест, что не может не вызвать негативных эмоций у профессионального сообщества.



Заканчивается обращение просьбой оказать помощь в возрождении специализированных спортивных программ и изданий.