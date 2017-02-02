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08:58 (мск), источник: Om1.ru

Осужденный за халатность Поморгайло сам уволился из мэрии Омска

В городской администрации раскрыли подробности ухода заместителя директора департамента имущественных отношений.

Сегодня, 2 февраля стали известны подробности увольнения заместителя директора департамента имущественных отношений Омска Валерия Поморгайло.

В департаменте информационной политики порталу Om1.ru подтвердили уход чиновника. Оказалось, что он написал заявление по собственному желанию. 1 февраля у заместителя директора департамента имущественных отношений мэрии был последний день.

Департамент информационной политики Омска:

 — Валерий Поморгайло написал заявление об уходе по собственному желанию. 31 января мэр Омска подписал распоряжение. 1 февраля у него был последний рабочий день.

Однако в департаменте не пояснили, кто будет работать вместо чиновника, часто посещавшего публичные мероприятия и Горсоветы.

Тем не менее причина стремительного увольнения Валерия Поморгайло очевидна. 30 ноября 2016 года Центральный районный суд признал заместителя директора депимущества Омска виновным в халатности при продаже земель на Левобережье. Его приговорили к шести месяцам исправительных работ, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Установлено, что чиновник предоставил бизнесмену участок стоимостью около 9 миллионов рублей всего за 400 тысяч рублей.

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