Депутат: цены на продукты зависят от стоимости электричества и налогов, а не от оборудования

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о выплате субсидий компаниям — покупателям отечественного пищевого оборудования. Желающие модернизировать свои производства, расширить ассортимент и виды продуктов питания (крахмала, шоколадных батончиков, мюсли, спортивного и детского питания) или построить новые, получат 15-процентную скидку при покупке необходимых промышленных автоматизированных линий, современных станков и машин.

Считается, что при покупке отечественного оборудования выигрыш в цене составит 2−3 раза по сравнению с покупкой импортных машин.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сегодня доля импортного оборудования на столь перспективном и важном, особенно с точки зрения продовольственной безопасности, направлении, составляет почти 90%.

При этом в отечественном машиностроении продовольственного сегмента есть свои и существенные успехи. Например, самый производительней автомат в мире для блинов выпускается в России. Наши изготовители — мировые лидеры по пельменным аппаратам. Чувашия — мировой лидер по производству котлов для супов (больших, маленьких, бесшовных и со швами, для учебных заведений, воинских частей, ресторанов, кафе, мобильных точек питания, то есть на все случаи жизни и прихоти кулинаров и поваров).

По мнению депутата Думы Владивостока вице-президента Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаила Веселова, в проблеме снижения цены на продукты питания не все так очевидно и просто.