Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Завтрак оказался полезным для сердца и сосудов
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Женщине под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Песков: мы знаем, кто является инициатором атаки на Авдеевку
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
07:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутат: цены на продукты зависят от стоимости электричества и налогов, а не от оборудования

Отечественные и приморские производители и переработчики мяса, рыбы, муки, хлеба, колбас и сосисок, крупы, консервов, конфет, тортов и т.д., могут сэкономить на оборудовании. Чем в итоге снизить отпускные цены на многие продовольственные товары, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Минпромторг подготовил проект постановления правительства о выплате субсидий компаниям — покупателям отечественного пищевого оборудования. Желающие модернизировать свои производства, расширить ассортимент и виды продуктов питания (крахмала, шоколадных батончиков, мюсли, спортивного и детского питания) или построить новые, получат 15-процентную скидку при покупке необходимых промышленных автоматизированных линий, современных станков и машин.

Считается, что при покупке отечественного оборудования выигрыш в цене составит 2−3 раза по сравнению с покупкой импортных машин.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сегодня доля импортного оборудования на столь перспективном и важном, особенно с точки зрения продовольственной безопасности, направлении, составляет почти 90%.

При этом в отечественном машиностроении продовольственного сегмента есть свои и существенные успехи. Например, самый производительней автомат в мире для блинов выпускается в России. Наши изготовители — мировые лидеры по пельменным аппаратам. Чувашия — мировой лидер по производству котлов для супов (больших, маленьких, бесшовных и со швами, для учебных заведений, воинских частей, ресторанов, кафе, мобильных точек питания, то есть на все случаи жизни и прихоти кулинаров и поваров).

По мнению депутата Думы Владивостока вице-президента Союза «Приморская торгово-промышленная палата» Михаила Веселова, в проблеме снижения цены на продукты питания не все так очевидно и просто.

 — Ассортимент качественного отечественного оборудования для «пищевки» скуден, где его приобрести за небольшие деньги — очень сложный вопрос. Стоимость любого продукта зависит от массы составляющих его цены. Мне кажется, что гораздо существеннее на ценообразование продуктов играет не стоимость пищевого оборудования, а цена киловатт-часа электроэнергии и взимаемые с производителя налоги.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экологи Приморья: приговор убийце шести тигров - беспрецедентный
Минобороны выразило протест военному атташе Украины
СМИ узнали о готовящемся увольнении главы «Почты России»
США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Тиллерсона утвердили в должности госсекретаря США
Пентагон признал гибель мирных жителей в ходе операции в Йемене
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
«Спартак» — без партнера Промеса, «Локо» — без Миранчука Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Многодетные семьи предложили освободить от налога на жилье
Как оборудовать удобную гардеробную?
Леди
Какие прически и макияж мы будем носить в новом сезоне Неоновая помада, гигантские блестки и много-много увлажняющих средств для кожи понадобятся вам, чтобы не отстать от модных тенденций нового сезона.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь