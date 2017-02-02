Под Калининградом Антон Алиханов побывал в лучшем МФЦ региона

Сейчас региональное правительство думает над тем, как это лучше сделать. Об этом Алиханов сказал в стенах МФЦ, который в прошлом году стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший МФЦ», который проводит Минэкономразвития России. Он обошел еще пять финалистов по таким критериям, как оценка удовлетворённости заявителей, внедрение единого фирменного стиля, удобство графика работы и многим другим характеристикам.

«Скорее всего мы внедрим систему стимулирования лучших МФЦ. Есть определенные нарекания с их стороны на то, как мы софинансируем эти учреждения. Глобально изменить эту ситуацию в отношении всех муниципалитетов не получится, хотя, справедливости ради напомню, что в конце прошлого года мы выделяли им дополнительные средства», — заявил Антон Алиханов, сообщили KaliningradToday в правительстве Калининградской области.

Отметим, 45% оказанных гражданам услуг МФЦ касались деятельности Росреестра, еще 21% — Центра социальной поддержки населения, а 18% — муниципальные услуги.