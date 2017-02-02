Порошенко назвал себя главным сторонником отмены антироссийских санкций

Знаете, кто больше всех желает отмены санкций [против России]? Президент Петр Порошенко.

«Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории, для того чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет», — отметил он.

СНБО Украины решил продлить санкции против России еще на год

Президент Украины добавил, что «преждевременное» ослабление санкций приведет к укреплению «агрессии России против Украины» и подвергнет «всю Европу опасности».

Ранее Порошенко заявил, что Украина выступает за усиление санкций против России в случае, если Москва будет нарушать минские соглашения. Он выразил надежду, что удастся «найти достаточно аргументов», чтобы Россия «вернулась» за стол переговоров и начала «имплементировать минские договоренности».

Он заявил, что в противном случае нужно сохранить, а «при необходимости» усилить «санкционное давление» на Россию.