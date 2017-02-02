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10:15 (мск), источник: РБК

Порошенко назвал себя главным сторонником отмены антироссийских санкций

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает отмену антироссийских санкций. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

Источник: Reuters
Знаете, кто больше всех желает отмены санкций [против России]? Президент Петр Порошенко.
Петр ПорошенкоПрезидент Украины

«Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории, для того чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет», — отметил он.

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Президент Украины добавил, что «преждевременное» ослабление санкций приведет к укреплению «агрессии России против Украины» и подвергнет «всю Европу опасности».

Ранее Порошенко заявил, что Украина выступает за усиление санкций против России в случае, если Москва будет нарушать минские соглашения. Он выразил надежду, что удастся «найти достаточно аргументов», чтобы Россия «вернулась» за стол переговоров и начала «имплементировать минские договоренности».

Он заявил, что в противном случае нужно сохранить, а «при необходимости» усилить «санкционное давление» на Россию.

Комментарии
22
Игорь Викторович
Этот алкоголик и вор Потрошенко, уже начал заговариваться такой бред несет, ему же на руку эта вся война и санкции против России. Как это все закончится и его правление закончится, сейчас Юлька Тимошка в ожидании, только что не так, она его снесет...
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Иван Петров
Шоколадки в России закончились видать.
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Игорь Переделкин
Порося в своем амплуа. Решил к еще одной кормушке примазаться. Вероятней всего получит лопатой по харе
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