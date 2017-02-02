Краевые власти разрабатывают регламент совместной работы с депутатами Госдумы

«Одна из важнейших задач нашей встречи — необходимость согласованной работы на федеральном и региональном уровнях. Вы составляете сильную лоббистскую команду края. Далеко не каждый регион может похвастаться таким количеством и таким составом команды депутатов. Рассчитываю на вашу активность. Нам нужна системная работа, чтобы повысить эффективность взаимодействия с федеральным центром», — обратился губернатор к собравшимся.

В рамках встречи Виктор Басаргин рассказал о реализации административной реформы и её основных задачах, среди которых возможность «сбалансировать функциональные обязанности каждого министра и члена правительства, выровнять нагрузку и оптимизировать расходы». Народные избранники инициативу главы региона полностью поддержали.

Губернатор, члены кабмина и депутаты в ходе встречи обсудили целый ряд вопросов, в том числе график проведения дальнейших встреч и совместных выездов в муниципалитеты.

Также депутаты пообещали помочь с решением вопроса по финансированию деятельности федерального спортивного комплекса «Снежинка» в Чайковском.

Депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин:

— Мы с коллегами давно ждали этой встречи. Считаю, что она состоялась очень своевременно, мы обсудили огромное количество предложений, с тем, чтобы взаимодействие депутатов Госдумы, членов Совета Федерации от Пермского края с губернатором и правительством завести в конкретный регламент. Думаю, в конце февраля, когда мы вновь приедем в Пермский край в рамках региональной недели, мы его обсудим и утвердим, он будет руководством к действию и для нас, и для правительства.

Источник — администрация губернатора Пермского края.