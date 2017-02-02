Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как оборудовать простую и удобную гардеробную?
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Нагадить соседям под стол»: эксперты о целях нового танка Киева
«Вошло много танков»: в ДНР о ВСУ на Донбассе
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
09:37 (мск), источник: NewsKo

Краевые власти разрабатывают регламент совместной работы с депутатами Госдумы

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл рабочую встречу с депутатами Государственной думы РФ от Пермского края, в которой приняли участие заместители председателя краевого правительства.

«Одна из важнейших задач нашей встречи — необходимость согласованной работы на федеральном и региональном уровнях. Вы составляете сильную лоббистскую команду края. Далеко не каждый регион может похвастаться таким количеством и таким составом команды депутатов. Рассчитываю на вашу активность. Нам нужна системная работа, чтобы повысить эффективность взаимодействия с федеральным центром», — обратился губернатор к собравшимся.

В рамках встречи Виктор Басаргин рассказал о реализации административной реформы и её основных задачах, среди которых возможность «сбалансировать функциональные обязанности каждого министра и члена правительства, выровнять нагрузку и оптимизировать расходы». Народные избранники инициативу главы региона полностью поддержали.

Губернатор, члены кабмина и депутаты в ходе встречи обсудили целый ряд вопросов, в том числе график проведения дальнейших встреч и совместных выездов в муниципалитеты.

Также депутаты пообещали помочь с решением вопроса по финансированию деятельности федерального спортивного комплекса «Снежинка» в Чайковском.

Депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин:

— Мы с коллегами давно ждали этой встречи. Считаю, что она состоялась очень своевременно, мы обсудили огромное количество предложений, с тем, чтобы взаимодействие депутатов Госдумы, членов Совета Федерации от Пермского края с губернатором и правительством завести в конкретный регламент. Думаю, в конце февраля, когда мы вновь приедем в Пермский край в рамках региональной недели, мы его обсудим и утвердим, он будет руководством к действию и для нас, и для правительства.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Протону-М» припаяли новые сроки
Россия выразила Украине протест в связи с пролетом Ан-26
Трамп пересмотрит «тупую сделку» с Австралией по 1250 мигрантам
Порошенко заявил о желании отменить санкции против России
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Допинг-проба «Б» боксера Поветкина дала положительный результат
«Почта России» назвала слухами сообщения об отставке Страшнова
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
Оскара! Или Говорил ли Игало с Богом? Крупнейшие трансферы зимы Самые дорогие сделки с участием клубов Европы
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь