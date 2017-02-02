Кандидатов в губернаторы попросили пропускать без очереди

Как выяснил «ФедералПресс» администрация президента спустила в регионы конкретные рекомендации: провести кампанию по сбору подписей максимально спокойно и обеспечить депутатской поддержкой всех системных кандидатов. Партии возражают.

«Все кандидаты будут обеспечены подписями на 100%», — рассказывает собеседник агентства, знакомый со стратегией АП, спущенной в администрации регионов, где 10 сентября 2017 года пройдут губернаторские выборы. Муниципальный фильтр — относительно свежее нововведение, большинство потенциальных кандидатов и их команд впервые столкнулись с необходимостью сбора депутатских подписей и сейчас консультируются с депутатским корпусом и региональными элитами.

«Мы сейчас чем и занимаемся с коллегами: внимательно посмотрели новое законодательство, мы еще не применяли его — и по количеству депутатов. Обязательно посоветуемся с фракциями и решение примем. Сбор же будет когда будет осуществлено выдвижению», — отметил в разговоре с «ФедералПресс» руководитель свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

Законодательно муниципальный фильтр регулируется довольно жестко. Право определения размера фильтра отдано регионам, однако федеральное законодательство устанавливает обязательную вилку — от 5 до 10%. В расчет берется общее количество депутатов муниципальных районных и поселковых дум. В.

Пермском крае, где кандидатам на пост губернатора предстоит собрать подписи 6% депутатов муниципальных и районных дум, в абсолютном выражении речь идет о 241 подписи, в Свердловской области кандидатам на пост губернатора предстоит собрать нотариально заверенные подписи 7,9% муниципальных депутатов, что в абсолютных цифрах равно 129 подписям.

Каждый депутат может поставить подпись лишь один раз. В случае, если депутат по какой-то причине предоставил подписи за двух кандидатов, действительной считается та, что датирована более ранним сроком.

Законодательно прописано не только количество непосредственно нотариально заверенных подписей, но и количество муниципалитетов, депутаты которых подпишутся в поддержку кандидатов.

В Свердловской области, по данным регионального избиркома, каждый кандидат должен предоставить подписи депутатов минимум из 55 муниципалитетов. Несоблюдение этого принципа грозит участникам отстранением от кампании. Подобный прецедент в 2016 году был, например, в Тверской области — кандидата от КПРФ Вадима Соловьева сняли с выборов из-за того, что он представил необходимое количество подписей (248), но лишь от депутатов 28 муниципалитетов, а не 33 как того требовал региональный закон.

По данным «ФедералПресс», в регионы уже спущено поручение по обеспечению всех кандидатов равным количеством подписей. Версию косвенно подтверждает тот факт, что аналогичная схема уже была отработана в прошлом году, например в Тверской, Ульяновской и Тульской областях.

По словам политолога Эдуарда Войтенко, в части регионов, например, в Свердловской области, будет настоящей и начинать работу с оппозиционными кандидатами власти, действительно, нужно заранее. «Она [борьба] возможна там, где за оппозиционными кандидатами будут стоять сильные группы элит, обладающие достаточными ресурсами, и т. ч. административными (локально).

Самый яркий пример — Свердловская область, где уже давно существуют несколько конкурирующих центров политического притяжения. В любом случае действовать тем, кто сейчас находится у власти, придется осторожнее и заблаговременно, поскольку центр отказался сейчас от практики прямых сигналов тем или иным кандидатам", — уверен эксперт.

В регионе к этой работе уже приступили: «Всем кандидатам дают одинаковое число подписей. Работой с депутатами по сбору подписей занимаются администрации губернаторов», — утверждет информированный собеседник «ФедералПресс».

Эту же информацию подтвердили сразу в нескольких отделениях политических партий.

Установка накладывает ограничение на число участников: если в Свердловской области насчитывается порядка 1,5 тысяч муниципальных депутатов, а каждый народный избранник может поставить подпись лишь один раз, максимальное количество участников губернаторской гонки — 11 человек.

Необходимо учитывать, что ряд депутатов по разным причинам с этой работе участие не примут, количество потенциальных кандидатов сокращается до 7−8 человек: «Реально рассчитываем на кандидатов от парламентских партий, плюс один-два от малых партий», — рассказал собеседник «ФедералПресс» в региональной администрации.

В случае, если кандидаты от системной оппозиции не смогут собрать необходимое количество голосов, им будет оказано «административное содействие». Впервые подобная схема была отработана на выборах мэра Москвы, когда оппозиционер Алексей Навальный получил голоса через подконтрольный мэру Сергею Собянину Совет муниципальных депутатов.

Руководитель свердловского отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Александр Бурков, утверждает что в кандидатам в губернаторы от партии удавалось собрать необходимые подписи без помощи «Единой России: «На прошлых удавалось [собрать подписи]: надо отдать должное администрации президента, ЦИК, двое последних выборов я видел желание допустить всех желающих и получить количество подписей мундепов для прохождения фильтра. Думаю, и в этом году будет такое. Нам надо в 123−133 голосов муниципальных, схема может быть одна: мы имеем 86 голосов в муниципалитетах, нужно работать с независимыми [депутатами] и теми, кто не будет выдвигать кандидата — непарламентские партии».

Свердловские коммунисты рассчитывают на сокращение числа подписей, необходимых для выдвижения. В конце прошлой недели депутаты регионального заксобрания от КПРФ (при поддержке двух эсеров) внесли законопроект о снижении регионального фильтра до 5%. Представители «Единой России», правда, уже заявили о том, что не поддержат этот законопроект и он вряд ли будет принят. «Сейчас все наши депутаты готовы поддержать, их около ста человек. Мы проходим по нижней границе [фильтра]. Мы привлечем еще дополнительно депутатов-самовыдвиженцев, которые работают с нашими депутатами. Есть целый ряд дум, где есть союзники, которые взаимодействуют с нашими депутатами. Вероятность вероятность [пройти фильтр] есть — достаточно высокая. Идем максимально честно ко всем и просим. Если возникнет ситуация, что не хватает, мы голоса примем, но не пойдем ни на какие уступки. Во многом это политический вопрос. Это нужно не только нам, но и власти», — отметил в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» руководитель свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев.

До муниципальных депутатов федеральные ЦУ пока не дошли. Опрошенные «ФедералПресс» главы прикамских городов и муниципалитетов рассказали, что по поводу муниципального фильтра с ними еще «никто не разговаривал». Народные избранники в Свердловской области в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» также отметили, что консультации непосредственно с ними еще не начались: «Пока ничего нет, кандидатов тоже нет. Должно быть определено первое лицо и от этого будем думать», — отметил депутат гордумы Каменска-Уральского Валерий Пермяков. По его словам, консультации по сбору депутатских подписей должны начаться в марте.