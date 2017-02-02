Главного единоросса Южного Урала Мякуша допрашивают по делу Сандакова

По делу допрашивают Владимира Мякуша — спикера заксобрания, секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает «Федерал Пресс».

О вызове в суд Мякуша ходатайствовал адвокат Сандакова Сергей Колосовский. Он также попросил вызвать бывшего главу исполкома «Единой России» Александра Мотовилова и бывшего замглавы облизбиркома, ныне — заместителя руководителя аппарата губернатора Алексея Фартыгина.

Мотовилов ожидает вызова в коридоре. Предполагается, что допрос Фартыгина будет проходить во второй половине дня.

В группе «Дело Николая Сандакова» в facebook изложена позиция защитников подсудимого. Они сообщают, что в середине 2015 года Мякуш и Мотовилов подтвердили, что Сандаков был главным технологом областного штаба ЕР с 2011 года. При этом Сандаков, как технолог, мог согласовывать не все мероприятия с руководством.

Такие пояснения он дал в ходе следствия. В конце 2015 года, как считают адвокаты, под давлением сотрудников ФСБ и 4СУ ГСУ СК РФ, бывший глава Озерска Евгений Тарасов спровоцировал Сандакова на ряд предвыборных мероприятий в обход официального избирательного фонда (речь о неком теневом фонде «Единой России»), Мякуш и Мотовилов при этом дают показания, что Сандаков в 2011—2012 годах никакого отношения с выборам ЕР и президента РФ не имел, и фактически лишают его возможности добиться справедливости.

Сообщается, что защита Сандакова располагает письменными документами, в том числе подписанными Мякушем и Мотовиловым, в которых Сандаков называется главным технологом регионального избирательного штаба (РИШ), документами, свидетельствующими о разработке и реализации Сандаковым стратегий и планов кампаний, а также другими доказательствами.