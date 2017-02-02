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09:55 (мск), источник: Ведомости

Трамп пересмотрит «тупую сделку» с Австралией по 1250 мигрантам

После разговора с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, который американские СМИ, со слов источников, охарактеризовали как неудавшийся, президент США Дональд Трамп решил пересмотреть договоренность администрации Обамы с Австралией о приеме 1250 мигрантов с Ближнего Востока.

Источник: AP 2016

«Вы можете поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных мигрантов у Австралии, — написал он в своем личном микроблоге в Twitter. — Почему? Я изучу эту тупую сделку!».

В официальном микроблоге президента США этой записи нет. До того пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заверял, что США выполнят условия этой договоренности, но всех, кого следует принять, подвергнут тщательной проверке.

Разговор президента с австралийским премьером состоялся в минувшую субботу, тогда Трамп побеседовал по телефону с пятью мировыми лидерами, в том числе с президентом России. Вместо запланированного часа беседа продолжалась 25 минут, и Трамп ее прервал. СМИ напоминают, что Австралия — один из самых лояльных союзников Америки, так что предполагалось, что разговор будет теплым и пройдет без проблем.

По информации Washington Post, Трамп заявил Тернбуллу, что уже успел поговорить с главами четырех государств, в том числе Путиным, но сейчас идет «пока худший разговор этого дня».

Стороны обсуждали договоренность по мигрантам, и Трамп продолжал кипеть по поводу этой сделки и после окончания беседы, говорят американские источники газеты. Они добавили, что президент резко и недипломатично беседовал со всеми мировыми лидерами, просто именно с австралийским премьером такой тон ожидался менее всего.

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По словам источников, Трамп в ходе разговора ошибочно говорил, что речь идет о приеме 2000 мигрантов, а Тернбулл неоднократно его поправлял и говорил, что обещанное надо выполнять. Трамп говорил, что намерен его выполнять, но это «политически убьет его». За день до беседы он подписал приказ об 120-дневном моратории на прием всех беженцев и на 90-дневный запрет на въезд гражданам из семи стран, среди предназначенных США по сделке с Австралией беженцев есть выходцы из Ирана, Ирака, Судана и Сомали, попавшие под запрет. «Я не хочу этих людей», — говорил Трамп. Тернбулл ему якобы говорил, что по условиям договоренности США не обязаны принимать всех 1250 беженцев, но должны предоставить им право пройти полную процедуру проверки. Тогда Трамп пообещал, что устроит для них жесточайший контроль, сказал высокопоставленный источник Washington Post.

Когда Тернбулл предложил сменить тему и поговорить, к примеру, о Сирии, Трамп завершил разговор. По словам источников газеты, президент скептически настроен к этому соглашению еще и потому, что не видит, какую выгоду США получат, если выполнят взятые на себя обязательства.

Договоренность касается судьбы примерно 2500 человек, которые попросили убежища в Австралии, которых пока не приняли и переправили на острова Науру и Манус (Папуа-Новая Гвинея). Там они содержатся в тяжелых условиях, вмешалась ООН и добилась, что около половины людей из этой группы согласились принять США при условии, что они пройдут контроль по всем правилам.

Тернбулл 2 февраля отказался журналистам раскрыть детали беседы с Трампом или прокомментировать сообщения СМИ о ней. Он отметил, что подобные разговоры должны проходить в частном порядке и их участники должны быть откровенны, это будет лучше для всех. Он заверил также, что всегда будет стоять на защите интересов Австралии.

Комментарии
6
дядя Коля
И сколько , ИгорЁха ?
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конь педальный
Напрашивается. Наверное, хочет получить ускорение по известному направлению.
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Хан Югры
А будет ли вообще с ним разговаривать? ;)))
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