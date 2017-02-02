Летчики-истребители провели учебные бои в ночном небе Приморья
В начале 2016 года
В начале 2016 года
Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.
При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.
По материалам объективного контроля задачи по перехвату «самолетов-нарушителей» экипажами были выполнены успешно.
Приморский истребительный авиационный полк в марте 2016 года был укомплектован многоцелевыми сверхманёвренными истребителями Су-35С, поколения «4++». А в декабре 2016 модернизированными
В начале 2016 года