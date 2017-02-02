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09:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе

До конца расследования.

Источник: УралИнформБюро

Первый заместитель министра по управлению госимуществом Свердловской области Артем Богачев отстранен от работы. Как уточнил источник «Уралинформбюро» в МУГИСО, соответствующее распоряжение губернатор Евгений Куйвашев подписал еще 27 января — через три дня после того, как суд принял решение отпустить замминистра из-под домашнего ареста под залог в 1 миллион рублей.

«Прокуратура все равно бы настояла на том, чтобы его отстранили от работы. Поэтому просто не стали тянуть. Тем более что, продолжай он исполнять свои обязанности, это дало бы следствию лишний повод потом говорить о помехах в расследовании», — пояснил инсайдер.

Артем Богачев вместе с экс-министром Алексеем Пьянковым были арестованы весной прошлого года по обвинению в коррупции. По версии следствия, они выкупили по завышенной цене здание на Репина, 5с в Екатеринбурге в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, а разницу потом поделили с коммерсантами.

Стоит отметить, что ранее от работы также был отстранен замглавы МУГИСО Александр Самбурский, который пока проходит свидетелем по делу. В отношении него ведется служебная проверка, которая должна закончиться в феврале.

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