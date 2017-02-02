Дума Перми внесет изменения в бюджет, связанные с выделением дополнительных средств на ремонт дорог

Ранее «Ъ» сообщал, что на развитие дорожной сети Пермской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы России» из федерального бюджета будет выделен 1 млрд руб. В 2017 году Пермь по этому проекту дополнительно получит 500 млн руб.



В целом по Пермской городской агломерации, в которую входят Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский районы, в рамках проекта до 2018 года запланированы ремонты и капремонты дорог федерального и регионального значения, первоочередные мероприятия по ликвидации очагов аварийности, оборудование пешеходных переходов. После 2018 года кроме некапиталоемких мероприятий программой предусмотрены строительство и реконструкция дорог, установка дополнительных комплексов фото-видеофиксации, устройство освещения.