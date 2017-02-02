Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
Жена пресс-секретаря Путина блеснула дорогими часами (фото)
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
«Нагадить соседям под стол»: эксперты о целях нового танка Киева
«Вошло много танков»: в ДНР о ВСУ на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
09:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Дума Перми внесет изменения в бюджет, связанные с выделением дополнительных средств на ремонт дорог

Пермская городская дума 7 февраля проведет внеочередное заседание, на котором будут внесены изменения в бюджет города, связанные с выделением дополнительных средств на ремонт городских дорог, сообщает пресс-служба думы.

Источник: Reuters

Ранее «Ъ» сообщал, что на развитие дорожной сети Пермской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы России» из федерального бюджета будет выделен 1 млрд руб. В 2017 году Пермь по этому проекту дополнительно получит 500 млн руб.

В целом по Пермской городской агломерации, в которую входят Пермь, Пермский, Краснокамский и Добрянский районы, в рамках проекта до 2018 года запланированы ремонты и капремонты дорог федерального и регионального значения, первоочередные мероприятия по ликвидации очагов аварийности, оборудование пешеходных переходов. После 2018 года кроме некапиталоемких мероприятий программой предусмотрены строительство и реконструкция дорог, установка дополнительных комплексов фото-видеофиксации, устройство освещения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что мешает созданию Союза Персидского залива
Россия выразила Украине протест в связи с пролетом Ан-26
Трамп пересмотрит «тупую сделку» с Австралией по 1250 мигрантам
Порошенко заявил о желании отменить санкции против России
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Допинг-проба «Б» боксера Поветкина дала положительный результат
«Почта России» назвала слухами сообщения об отставке Страшнова
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
Оскара! Или Говорил ли Игало с Богом? Крупнейшие трансферы зимы Самые дорогие сделки с участием клубов Европы
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь