Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Бытовой алкоголизм: как выжить в мире, где все пьют
Два друга создали магазин нового формата, заработав 16 млн за год
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Дима Билан поделился семейным снимком
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Новейший украинский танк превратился в героя анекдотов – СМИ
«Вошло много танков»: в ДНР о ВСУ на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Начальнику полиции Хабаровска, уволенному из-за взятки подчиненного, нашли замену

Вакантную должность занял бывший глава районного отдела МВД.

Источник: РИА "Новости"

Бывший глава ОМВД по Хабаровскому району Денис Козлов назначен начальником полиции краевого центра. Эта должность оставалась вакантной чуть больше недели: в конце января предшественник Дениса Козлова Сергей Линник лишился поста в связи с коррупционным скандалом, сообщает портал «Губерния».

Нового начальника полиции Хабаровска сегодня представил глава краевого управления МВД Михаил Черников. Ранее он же сообщил СМИ об увольнении прежнего главного полицейского города Сергея Линника. Напомним, это произошло вскоре после того, как следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника полиции Хабаровска Андрея Стефанова — он подозревается в получении крупной взятки.

Ранее Денис Козлов служил в уголовном розыске в Комсомольском районе, а ОМВД по Хабаровскому району возглавил в 2014 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алиментщица из Хабаровского края стала фигуранткой уголовного дела
Россия выразила Украине протест в связи с пролетом Ан-26
Трамп пересмотрит «тупую сделку» с Австралией по 1250 мигрантам
Порошенко заявил о желании отменить санкции против России
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Допинг-проба «Б» боксера Поветкина дала положительный результат
«Почта России» назвала слухами сообщения об отставке Страшнова
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
Оскара! Или Говорил ли Игало с Богом? Крупнейшие трансферы зимы Самые дорогие сделки с участием клубов Европы
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Сбербанк облегчил сделки на первичном рынке жилья
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь