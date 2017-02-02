Начальнику полиции Хабаровска, уволенному из-за взятки подчиненного, нашли замену

Бывший глава ОМВД по Хабаровскому району Денис Козлов назначен начальником полиции краевого центра. Эта должность оставалась вакантной чуть больше недели: в конце января предшественник Дениса Козлова Сергей Линник лишился поста в связи с коррупционным скандалом, сообщает портал «Губерния».

Нового начальника полиции Хабаровска сегодня представил глава краевого управления МВД Михаил Черников. Ранее он же сообщил СМИ об увольнении прежнего главного полицейского города Сергея Линника. Напомним, это произошло вскоре после того, как следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника полиции Хабаровска Андрея Стефанова — он подозревается в получении крупной взятки.

Ранее Денис Козлов служил в уголовном розыске в Комсомольском районе, а ОМВД по Хабаровскому району возглавил в 2014 году.