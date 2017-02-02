Куйвашев улетел в Москву представлять потенциал Свердловской области японским партнерам

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, с предложением провести такую презентацию выступил чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки в рамках подготовки к международной промышленной выставке «Иннопром».

Напомним, согласно достигнутым ранее договоренностям, страной-партнером выставки в этом году станет Япония.

В мероприятии примут участие японские дипломаты и представители Японского бизнес-клуба — организации, членами которой являются 189 ведущих корпораций Японии. Губернатор Евгений Куйвашев и первый вице-губернатор Алексей Орлов проведут презентацию Свердловской области как ведущего индустриального региона России и проинформируют зарубежных партнеров о созданной в регионе инфраструктуре для международного сотрудничества. Также в презентацию включены материалы о предстоящей выставке «Иннопром».

«Сотрудничество с Японией является одним из приоритетных направлений развития внешнеэкономических связей Свердловской области. Результаты деятельности в нашем регионе компаний “Мицубиси”, “Нипро”, “Сумитомо”, “Мишима Косан”, “Oкумa” убедительно говорят о верности наших усилий по активизации долгосрочных и приоритетных партнерских отношений с представителями этой страны», — считает глава региона.