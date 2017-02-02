Крым призвал Запад усмирить Киев в попытках развязать конфликт на границе

Накануне Минобороны РФ выразило протест украинскому атташе в связи с опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что над Черным морем во время тренировочного полета был обстрелян украинский транспортный самолет. В Минобороны Украины утверждают, что Ан-26 обстреляли из стрелкового оружия с российских буровых вышек.

В штабе российского Черноморского Флота опровергли сообщения об обстреле самолета. По данным ведомства, украинский самолет совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» в Черном море.

По информации ЧФ, во время второго захода Ан-26 охранник буровой платформы подал четыре световых сигнала из «сигнального» пистолета, чтобы предотвратить столкновение самолета с мачтой вышки, что, вероятно, и было воспринято украинским военным ведомством, как обстрел самолета из стрелкового оружия.

«Крымчане крайне возмущены этим инцидентом. Западу уже давно пора осознать опасность подобной политики и усмирить киевский режим, который намерено создает искусственные конфликты на границе с Россией, чтобы путем политического шантажа выторговать себе очередной транш», — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, крымчане уже привыкли к подобным провокациям киевских властей, политика которых все больше напоминает действия «сомалийских пиратов».

«Киев стремится любым путем набрать себе дивиденды в международной политике, не гнушаясь даже такими пиратскими и варварскими методами», — отметил депутат.