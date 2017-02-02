Бальбек: «вопли» об обстреле украинского АН-26 — попытка Киева вернуться в информационную повестку

«Мы столкнулись с очередными воплями украинских военных про обстрелы со стороны России. Конечно же, это все — на фоне обострения ситуации в Донбассе. Безусловно, цель одна — отвлечь внимание. Но в целом такое политическое поведение со стороны киевских властей обусловлено тем, что как только Киев выпадает из международной информационной повестки, то тут же стремительно появляются искусственно созданные провокации на границе с Крымом либо при соприкосновении с ДНР и ЛНР. Все это для того, чтобы путем такого политического шантажа, моделируя вооруженные конфликты искусственно, получить очередной транш от своих заокеанских багодетелей», — отметил парламентарий.

По словам Бальбека, такое «полупиратское поведение» превращает Украину в угрозу для всех своих соседей.

«Киевский режим вынужден реагировать на фоне затишья и прихода администрации Трампа (президента США Дональда Трампа — ред.), которая не намерена тратить американские доллары на антироссийскую активность Киевского режима. Поэтому свою актуальность администрация Порошенко пытается показать Западу, тем антироссийским силам, что еще востребованы», — подчеркнул депутат и добавил, что политическое поведение президента Украины Петра Порошенко и его сторонников зависит от западных стран, на которых в настоящее время держится украинская экономика.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что над Черным морем во время тренировочного полета был обстрелян транспортный самолет. В Минобороны Украины утверждают, что Ан-26 обстреляли из стрелкового оружия с российских буровых вышек.

Со своей стороны Минобороны РФ выразило протест украинскому атташе в связи с опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек.