Порошенко: В Украине пройдет референдум по вопросу членства в НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО.
По словам президента, четыре года назад только 16% граждан Украины поддерживали референдум, сейчас таких 54%, сказал Порошенко в интервью немецкой медиагруппе Funke Mediengruppe, передает Русская служба
Как президент, я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу членства в НАТО.
В интервью, опубликованном, в частности, в газете Hamburger Abendblatt, Порошенко пообещал «сделать все возможное, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», если народ Украины проголосует на референдуме за вхождение в НАТО.
Как сообщал УНИАН, 31 января делегация Украины в Парламентской Ассамблее НАТО обратилась с просьбой надавить на Кремль