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10:19 (мск), источник: УНИАН

Порошенко: В Украине пройдет референдум по вопросу членства в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО.

Источник: Reuters

По словам президента, четыре года назад только 16% граждан Украины поддерживали референдум, сейчас таких 54%, сказал Порошенко в интервью немецкой медиагруппе Funke Mediengruppe, передает Русская служба Би-би-си.

Как президент, я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу членства в НАТО.
Петр Порошенко

В интервью, опубликованном, в частности, в газете Hamburger Abendblatt, Порошенко пообещал «сделать все возможное, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», если народ Украины проголосует на референдуме за вхождение в НАТО.

Как сообщал УНИАН, 31 января делегация Украины в Парламентской Ассамблее НАТО обратилась с просьбой надавить на Кремль из-за агрессии под Авдеевкой.

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