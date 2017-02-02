Мэрия Омска опровергла обвинения Бирюкова в срыве программы для молодых семей

Вчера, 1 февраля, на заседании облправительства министр строительства и ЖКК Омской области Александр Бирюков обвинил мэрию Омска в срыве программы «Жилище». В итоге 158 молодых семей остались без квартир.

Глава ведомства заявил, что городская администрация опоздала на два дня с подачей документов для участия в федеральной программе. Региональных средств в бюджете не заложено, но ничего не помешало мэрии Омска поучаствовать в программе.

Однако в мэрии Омска обнародовали документы, по которым министр строительства и ЖКК, мягко говоря, был неправ. Заявку могло подать только министерство.

— В соответствии с тем же постановлением правительства РФ для участия в этой подпрограмме субъект Федерации (в нашем случае Омская область) обязан заложить в собственном бюджете средства для ее софинансирования. Если это условие не выполнено, то даже выделение финансовых ресурсов в бюджете муниципального образования (Омским городским советом такие средства были предусмотрены) не дает возможности региону принять участие в распределении федеральных денег, — говорится в письме мэрии.

Есть также ответ облправительства на имя директора депимущества Евгения Асташова, подписанный заместителем министра строительства и ЖКК Омской области.

Иными словами, министр повел себя в этой ситуации не совсем порядочно.