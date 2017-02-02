Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Снегопад опасен для сердца
Россиянин разбогател за месяц сразу на 1,7 млрд долларов
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дима Билан поделился семейным снимком
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
«Нагадить соседям под стол»: эксперты о целях нового танка Киева
«Вошло много танков»: в ДНР о ВСУ на Донбассе
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирские депутаты решили разобраться с суррогатами в школьных столовых

Ранее с таким же предложением выступили местные фермеры.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирские депутаты занялись вопросом организации школьного питания, который в последнее время вызывает у горожан множество нареканий.

В горсовете Новосибирска прошло обсуждение возможных вариантов стабилизации рынка школьного питания.

Как пояснили ИА REGNUM в совете депутатов, обнаружение фальсификатов и суррогатов в продуктах школьного питания, а также невозможность местных производителей конкурировать на рынке поставщиков — проблемы, которые требует безотлагательного решения.

О последней проблеме ранее заявляли и сами местные сельхозпроизводители, которые даже направили соответствующее обращение главе области.

Новосибирские парламентарии также сделали вывод, что одним из аспектов несовершенства сложившейся системы обеспечения продуктами является невозможность сельхозпроизводителей участвовать в процедуре торгов, ведь как правило, заказчики выставляют на конкурсные процедуры комплексный набор продуктов в одном лоте. Фермеры же производят конкретную продукцию и просто не могут совмещать разные поставки.

Председатель рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях города Новосибирска в части соблюдения санитарного законодательства Николай Тямин утверждает, что депутаты выступают единым фронтом с общественностью за то, чтобы допустить на рынок питания местных производителей. Он отметил, что поставщики детского питания — это, как правило, посредники, и чаще всего эти поставщики никакого отношения к Новосибирской области не имеют, «естественно, из-за этого и качество товара хромает». По его данным, оборот в школьном питании в Новосибирской области составляет от 5 до 7 млрд рублей в год.

«Это баснословная сумма, которая не учитывается ни в каком бюджете. Речь идет об обороте непосредственно в комбинатах питания, школьных столовых. Конечно, нас эта тема очень сильно беспокоит, потому что деньги немалые, а качество питания оставляет желать лучшего», — подчеркнул Николай Тямин.

А депутат Александр Бурмистров обозначил ряд моментов, которые не позволяют уже сегодня нормализовать ситуацию, среди которых ограничение доступа к экспертизе продуктов, а также недостаточность средств на эти проверки, отсутствие жестких санкций за нарушение качества поставок. Он предложил реализовать несколько принципов борьбы с этими явлениями.

«Во-первых, нужно проводить экспертизы исходного сырья, а не готовых блюд. Во-вторых, важно изменить условия договоров, чтобы в них была прописана ответственность поставщиков: в случае выявления суррогата весь контракт не будет оплачиваться. И, наконец, необходимо “укрупнить” договоры», — считает Бурмистров.

В горсовете Новосибирска ИА REGNUM также отметили, что значительное влияние на организацию качественного питания в школах оказывает и законодательство России.

Николай Тямин подчеркивает, что Новосибирская область — одна из немногих областей, которая не имеет нормативно-правового акта субъекта Федерации по наценке на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах.

«Кроме того, согласно федеральному закону № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” победителем конкурсных процедур становится поставщик, предложивший сырье по самой низкой цене, что, безусловно, отражается на качестве продуктов. Мы со своей стороны рассмотрим вопрос обращений в законодательное собрание Новосибирской области, Государственную думу РФ с тем, чтобы решить данную проблему», — заявил председатель рабочей группы по разработке предложений по совершенствованию питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях города Новосибирска в части соблюдения санитарного законодательства.

Отметим, что 30 января новосибирские фермеры направили губернатору области обращение в котором просят разрешить им кормить школьников. Они напоминают, что в 2016 году в Новосибирской области остро встала проблема качественного школьного питания и эта сфера не прошла общественный контроль качества. Местные сельхозпроизводители считают, что это результат искусственного ограничения возможности участия в государственных закупках малого и среднего бизнеса, при формальном исполнении законов.

В Новосибирской области назрела необходимость принятия мер, расширяющих возможность участия в госторгах местных сельхозтоваропроизводителей и переработчиков сельхозпродукции — с такой инициативой к главе области обратились ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов региона (АККОН) и общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Россия выразила Украине протест в связи с пролетом Ан-26
Трамп пересмотрит «тупую сделку» с Австралией по 1250 мигрантам
Порошенко заявил о желании отменить санкции против России
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Допинг-проба «Б» боксера Поветкина дала положительный результат
«Почта России» назвала слухами сообщения об отставке Страшнова
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
Оскара! Или Говорил ли Игало с Богом? Крупнейшие трансферы зимы Самые дорогие сделки с участием клубов Европы
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В Подмосковье признали проблемными трех застройщиков
Многодетные семьи предложили освободить от налога на жилье
Как оборудовать удобную гардеробную?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь