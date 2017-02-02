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2 февраля, источник: Интерфакс

Путин назначил Олега Камшилова прокурором Крыма

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин назначил новым прокурором Крыма Олега Камшилова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая в настоящее время является депутатом Госдумы.

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Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Олег Камшилов был первым заместителем прокурора Москвы.

Этим же указом президент назначил Виктора Танифу руководителем Следственного управления СК РФ по Севастополю, освободив его от занимаемой должности.

Комментарии
39
Умар Тайсумов
Судя по выражению лица, новоиспеченный прокурор Крыма фанат боёв без правил...
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эльшат мехтиев
Никак без Москвы там порядка не навести! Усилили.
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Vadym Kachyrovskiy
Я по поводу Крыма, и этого ролика что ниже от Радио Свободы, хотелось бы этим журналистам сказать, что Наталья Поклонская на своём месте и ведёт правильную политику. А ваша гадость к вам и вернётся! Да и ещё ...Крым всегда будет РОССИЕЙ! Говорю как гражданин Украины, по национальности русский человек!
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