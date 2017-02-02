Путин назначил Олега Камшилова прокурором Крыма
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин назначил новым прокурором Крыма Олега Камшилова.
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин назначил новым прокурором Крыма Олега Камшилова.
Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая в настоящее время является депутатом Госдумы.
Указ главы государства опубликован на официальном
Ранее Олег Камшилов был первым заместителем прокурора Москвы.
Этим же указом президент назначил Виктора Танифу руководителем Следственного управления СК РФ по Севастополю, освободив его от занимаемой должности.