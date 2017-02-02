Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
Владимир Путин подписал указ об увольнении 16 генералов МВД, МЧС и СКР. Среди них — несколько глав региональных управлений. О причинах кадровых перестановок не уточняется.
Владимир Путин подписал указ об увольнении 16 генералов МВД, МЧС и СКР. Среди них — несколько глав региональных управлений. О причинах кадровых перестановок не уточняется.
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым снял с должности 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета России. Документ опубликован в четверг, 2 февраля, на официальном портале правовой информации.
В частности, занимаемых должностей лишились министр внутренних дел по
Также указом сняты с должностей главы нескольких региональных центров МЧС.
Среди них — начальник Северокавказского регионального центра МЧС,
Своей должности также лишился руководитель следственного управления СКР по
Еще двое генералов из МЧС — глава департамента территориальной политики Юрий Ковалев и глава ГУ МЧС по Бурятии Виктор Михайлов — уволены с военной службы.
Этим же указом Путин назначил Олега Камшилова новым прокурором Крыма. Новым главой следственного управления СКР по Севастополю стал Виктор Танифа.
Причины кадровых перестановок не уточняются.
Обе команды долго и упорно тренировались и когда обе были на пике формы устроили соревнования, но...
Немцы победили с преимуществом в 1 км.
После поражения русская команда была деморализована.
Топ-менеджмент решил выяснить причину провала.
Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде.
После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой…
а в русской – один на веслах и семеро рулевых!
Топ-менеджментом русской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды.
Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования, консалтинговая фирма пришла к выводу:
Слишком много сотрудников в русской команде подает команды и слишком мало гребет….
После реструктуризации русская команда выглядела так:
– четыре рулевых…
– два старших рулевых,
– один рулевой директор,
– и один гребец.
Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность.
На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2 км.
В результате очередного поражения, топ менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду…
Гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2014-2015 годы в новую лодку и весла были отменены.
Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.