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2 февраля, источник: РБК

Россия ввела пограничную зону с Белоруссией без предупреждения

В белорусском МИДе заявили, что Россия объявила о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией, не уведомив об этом власти республики.

Источник: РИА "Новости"

В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с республикой без предварительного уведомления. Об этом глава пресс-службы белорусского МИДа Мария Ваньшина заявила агентству БЕЛТА.

На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта. Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления
Мария ВаньшинаГлава пресс-службы МИД Белоруссии


По словам Ваньшиной, «у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе». Она подчеркнула, что это идет вразрез с договоренностями обеих стран. Представитель белорусского МИДа также отметила, что инициатива не исходила со стороны республики.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев ранее в четверг заявил, что отношения с Белоруссией продолжают развиваться, а договор об открытой границе будет действовать и дальше. По его словам, пограничные зоны рассчитаны на граждан третьих стран.

Речь идет о гражданах третьих стран. Например, соседней Украины. Нормальный, штатный процесс, призванный устранить пробелы в режиме функционирования госграницы РФ, подчеркну — в отношениях не с Белоруссией, а с другими государствами
Константин КосачевГлава комитета по международным делам Совета Федерации РФ
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О введении пограничного контроля вдоль границы с Белоруссией в Брянской, Смоленской и Псковской областях стало известно 1 февраля. Соответствующие приказы были подписаны главой ФСБ Александром Бортниковым. Они вступят в силу 7 февраля.

С февраля в Белоруссии вступает в силу указ президента страны Александра Лукашенко, который отменил визы для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз и США, если те прибывают в республику с краткосрочным визитом.

Туристам из стран Евросоюза, США, Бразилии, Индонезии и Японии достаточно будет предъявить действительный паспорт или заменяющий его документ, а также медицинский полис со страховкой на сумму не менее €10 тыс. и денежные средства в сумме не менее чем 46 белорусских рублей (примерно $23,5) в день.

Комментарии
158
Лия
Вот читаю тут всё и диву даюсь)). Ну если вам не нравится Россия, жить тут и президент, чего сидите тут? Просите политического убежища там,где вам нравится)).Только не забудьте вернуть всё ,что вы получили в России- образование,бесплатное жильё. Наплюйте на родителей,они же в России родились. Терпеть не могу троллевидных,которые ,как мухи грязные,ползут по стеклу и грязный след за собой оставляют! Вместо того, чтобы осмысленно предлагать альтернативные решения. Ничего личного к троллевидным. Выражаю своё мнение. И ,если оно не совпадёт с чьим то, это не моя проблема.))
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ALEX ANOSHKIN
Правильно делает ВОВА!
Но было бы больше уважения , если бы
задавил Всю ельцинскую шоблу
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Хан Югры
А то что Лукашенко отменил визы для 80 стран тебя не смущает? Мы усиливаем контроль на границе, чтобы граждане из этих 80 стран к нам не впёрлись. Понимаешь, тупень?
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