Собянин поставил задачу в ближайшие три года построить еще 30 станций метро

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что 2016 год в Москве стал рекордным по объемам дорожного строительства, на коллегии городского стройкомплекса он поставил задачу в ближайшие три года не снижать эти темпы.

В частности, мэр заявил, что необходимо «построить не менее 30 станций метро и 350 км дорог, включая такие стратегически важные, как участки Третьего подземного пересадочного контура метро, Солнцевскую и Кожуховскую линии метро, Калужское шоссе, Северо-Западную и участки Северо-Восточной хорды, Южной рокады и северного дублера Кутузовского проспекта».

Собянин напомнил, что Северо-Западная и Северо-Восточная хорды — «это крупнейшие инфраструктурные проекты, по объему сопоставимые с Московской кольцевой автодорогой (МКАД).

«Когда автомобилисты порой говорят, что мы используем жесткие административные меры по ограничению движения, на самом деле, помимо этого, в городе ведется самое масштабное за всю его историю строительство дорог», — отметил Собянин.