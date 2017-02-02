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2 февраля, источник: Интерфакс

Собянин поставил задачу в ближайшие три года построить еще 30 станций метро

В том числе, будет идти строительство участков Третьего подземного пересадочного контура метро, на Солнцевской и Кожуховской линиях.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что 2016 год в Москве стал рекордным по объемам дорожного строительства, на коллегии городского стройкомплекса он поставил задачу в ближайшие три года не снижать эти темпы.

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В частности, мэр заявил, что необходимо «построить не менее 30 станций метро и 350 км дорог, включая такие стратегически важные, как участки Третьего подземного пересадочного контура метро, Солнцевскую и Кожуховскую линии метро, Калужское шоссе, Северо-Западную и участки Северо-Восточной хорды, Южной рокады и северного дублера Кутузовского проспекта».

Собянин напомнил, что Северо-Западная и Северо-Восточная хорды — «это крупнейшие инфраструктурные проекты, по объему сопоставимые с Московской кольцевой автодорогой (МКАД).

«Когда автомобилисты порой говорят, что мы используем жесткие административные меры по ограничению движения, на самом деле, помимо этого, в городе ведется самое масштабное за всю его историю строительство дорог», — отметил Собянин.

В целом же, подчеркнул московский мэр, за 2016 год было введено 117 км дорог и 45 искусственных сооружений — мостов, эстакад, тоннелей, среди которых такие объекты как первый в Москве винчестерный тоннель на улице Народного Ополчения, эстакады на Липецкой улице, Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, развязка на въезде в Зеленоград, участки Калужского шоссе, Северо-Восточной и Северо-Западной хорды.

Комментарии
3
константин дроздов
да это не дороги ,а слезы!а кто такие развороты придумал тому руки вырвать!сплошные пробки в этих карманах.
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Александр
Много дорог в общем-то хорошо... но опять же неконтролируемый рост парка машин это загрязнения, смог, болезни, уменьшение продолжительности жизни, высокая детская смертность....Превращать Москву в газовую камеру явно тоже не стоит, ведь у нас самая огромная страна в мире... так зачем застраивать Москву, если есть много других городов и может стоит задуматься и не перейти грань, когда будет уже поздно.
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Сергей Разумный
Обана) Дроздов, опять ты и снова с гадостями ))
Таксист ?
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