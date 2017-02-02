Собянин поставил задачу в ближайшие три года построить еще 30 станций метро
В том числе, будет идти строительство участков Третьего подземного пересадочного контура метро, на Солнцевской и Кожуховской линиях.
В том числе, будет идти строительство участков Третьего подземного пересадочного контура метро, на Солнцевской и Кожуховской линиях.
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что 2016 год в Москве стал рекордным по объемам дорожного строительства, на коллегии городского стройкомплекса он поставил задачу в ближайшие три года не снижать эти темпы.
В частности, мэр заявил, что необходимо «построить не менее 30 станций метро и 350 км дорог, включая такие стратегически важные, как участки Третьего подземного пересадочного контура метро, Солнцевскую и Кожуховскую линии метро, Калужское шоссе,
Собянин напомнил, что
«Когда автомобилисты порой говорят, что мы используем жесткие административные меры по ограничению движения, на самом деле, помимо этого, в городе ведется самое масштабное за всю его историю строительство дорог», — отметил Собянин.
В целом же, подчеркнул московский мэр, за 2016 год было введено 117 км дорог и 45 искусственных сооружений — мостов, эстакад, тоннелей, среди которых такие объекты как первый в Москве винчестерный тоннель на улице Народного Ополчения, эстакады на Липецкой улице, Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, развязка на въезде в Зеленоград, участки Калужского шоссе,
Таксист ?