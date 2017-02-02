Владимир Путин официально назначил омича прокурором Крыма

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку 16 генералов силовых ведомств, а также назначил прокуроров Республики Крым и Ленинградской области и руководителя управления СКР по городу Севастополь.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Камшилов назначен прокурором на 5-летний срок.

«Назначить на 5-летний срок: Камшилова Олега Анатольевича — прокурором Республики Крым», — сказано в указе.

Напомним, кандидатуру первого зампрокурора Москвы Олега Камшилова на освободившуюся должность внес генпрокурор РФ Юрий Чайка в декабре 2016 года.

Должность прокурора Крыма освободилась, когда Наталья Поклонская была избрана депутатом Госдумы.

Олег Камшилов родился в 1969 году в Марьяновском районе Омской области. В 1992 году окончил Омский государственный университет, занимал должности помощника прокурора района, прокурора Черлакского района, начальника отдела прокуратуры Омской области. С 2003 по 2006 год работал первым заместителем прокурора города Омска. 23 декабря 2006 года перешел на должность заместителя прокурора Красноярского края, позже став первым заместителем. В конце 2015 года назначен первым зампрокурором Москвы.