Владимир Путин официально назначил омича прокурором Крыма
Президентским указом Олег Камшилов назначен прокурором Республики Крым.
Президентским указом Олег Камшилов назначен прокурором Республики Крым.
Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку 16 генералов силовых ведомств, а также назначил прокуроров Республики Крым и Ленинградской области и руководителя управления СКР по городу Севастополь.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Камшилов назначен прокурором на 5-летний срок.
«Назначить на 5-летний срок: Камшилова Олега Анатольевича — прокурором Республики Крым», — сказано в указе.
Напомним, кандидатуру первого зампрокурора Москвы Олега Камшилова на освободившуюся должность внес генпрокурор РФ Юрий Чайка в декабре 2016 года.
Должность прокурора Крыма освободилась, когда Наталья Поклонская была избрана депутатом Госдумы.
Олег Камшилов родился в 1969 году в Марьяновском районе Омской области. В 1992 году окончил Омский государственный университет, занимал должности помощника прокурора района, прокурора Черлакского района, начальника отдела прокуратуры Омской области. С 2003 по 2006 год работал первым заместителем прокурора города Омска. 23 декабря 2006 года перешел на должность заместителя прокурора Красноярского края, позже став первым заместителем. В конце 2015 года назначен первым зампрокурором Москвы.