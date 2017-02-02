Правительство Британии опубликовало план «брексита»

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе «брексита». Ранее их уже обозначила Мэй.

В документе правительство обещает вернуть «контроль над нашими законами», то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза.

Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговли и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.

Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны.

Правительство обещает также обеспечить «определенность и прозрачность» в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.

Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с «брекситом». Правительство хочет, чтобы результат «брексита» был выгоден как для Британии, так и для ЕС.

Он подтвердил, что Британия выходит из единого экономического пространства, но хочет заключить с ЕС новые соглашения.

Документ был опубликован после того, как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Мэй полномочия по запуску «брексита».

В среду вечером за этот законопроект проголосовал парламент страны, однако пока документ окончательно не утвержден. После публикации «белой книги» по нему пройдут еще несколько дебатов.

Лейбористская партия заявила, что в «белой книге» ничего не говорится. Партия уже подготовила поправки к законопроекту о «брексите».

Верховный суд Британии 24 января вслед за Высоким судом Лондона запретил правительству запускать «брексит» без одобрения парламента. Сейчас правительство пытается добиться скорейшего одобрения депутатами законопроекта о «брексите».