Правительство Британии опубликовало план «брексита»
Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Документ получил название «Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним».
Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Документ получил название «Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним».
«Белую книгу» — окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу — ранее обещала опубликовать
В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе «брексита». Ранее их уже обозначила Мэй.
В документе правительство обещает вернуть «контроль над нашими законами», то есть вывести Британию
Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговли и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.
Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны.
Правительство обещает также обеспечить «определенность и прозрачность» в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.
Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с «брекситом». Правительство хочет, чтобы результат «брексита» был выгоден как для Британии, так и для ЕС.
Он подтвердил, что Британия выходит из единого экономического пространства, но хочет заключить с ЕС новые соглашения.
Документ был опубликован после того, как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Мэй полномочия по запуску «брексита».
В среду вечером за этот законопроект проголосовал парламент страны, однако пока документ окончательно не утвержден. После публикации «белой книги» по нему пройдут еще несколько дебатов.
Лейбористская партия заявила, что в «белой книге» ничего не говорится. Партия уже подготовила поправки к законопроекту о «брексите».
Верховный суд Британии 24 января вслед за Высоким судом Лондона запретил правительству запускать «брексит» без одобрения парламента. Сейчас правительство пытается добиться скорейшего одобрения депутатами законопроекта о «брексите».
В июне 2016 года в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержало «брексит». Это привело к отставке