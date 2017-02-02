Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
2 февраля, источник: Русская служба Би-би-си

Правительство Британии опубликовало план «брексита»

Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Документ получил название «Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним».

Источник: AP 2016

«Белую книгу» — окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу — ранее обещала опубликовать премьер-министр страны Тереза Мэй.

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе «брексита». Ранее их уже обозначила Мэй.

Читайте также
План Терезы Мэй по поводу «брексита»: основные пункты

В документе правительство обещает вернуть «контроль над нашими законами», то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза.

Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговли и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.

Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны.

Правительство обещает также обеспечить «определенность и прозрачность» в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.

Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с «брекситом». Правительство хочет, чтобы результат «брексита» был выгоден как для Британии, так и для ЕС.

Он подтвердил, что Британия выходит из единого экономического пространства, но хочет заключить с ЕС новые соглашения.

Документ был опубликован после того, как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Мэй полномочия по запуску «брексита».

В среду вечером за этот законопроект проголосовал парламент страны, однако пока документ окончательно не утвержден. После публикации «белой книги» по нему пройдут еще несколько дебатов.

Лейбористская партия заявила, что в «белой книге» ничего не говорится. Партия уже подготовила поправки к законопроекту о «брексите».

Верховный суд Британии 24 января вслед за Высоким судом Лондона запретил правительству запускать «брексит» без одобрения парламента. Сейчас правительство пытается добиться скорейшего одобрения депутатами законопроекта о «брексите».

В июне 2016 года в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержало «брексит». Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.

Справка
Что такое «Брекзит». РазборЗа что голосовали жители Великобритании на референдуме о выходе из Евросоюза. И как это отразится на остальном мире.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. Русская служба Би-би-си не несёт ответственности за их содержимое.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Brexit: Мэй пошла ва-банк, Джонсон взялся за старое
© Ньюстюб
Что происходит в Донбассе: версии Путина и Порошенко
Постпред США при ООН: санкции против России должны сохраняться
МИД Белоруссии: РФ без предупреждения ввела пограничную зону
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь