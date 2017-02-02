Украинские беженцы не смогли въехать в США из-за указа Трампа

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украинская семья, получившая статус беженцев, не смогла иммигрировать в США из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом указа по мигрантам, сообщает портал BuzzFeed.
По данным портала, семья Карпенко, иммигрировавшая в американский Сиэтл, ожидала приезда своих родителей, которые получили статус беженцев в ноябре прошлого года. Однако, как сообщается, они не смогли въехать на территорию США из-за действия указа.
«Это ужасно, особенно учитывая, что они люди старшего поколения… Они хотели хоть какой-то безопасности в своей жизни, но теперь у них нет не то что безопасности — им негде жить», — цитирует портал слова Юрия Карпенко. По его словам, его теща и тесть получили статус беженцев из-за конфликта на территории Украины.
Он также отметил, что родители его супруги отказались от украинского гражданства, уволились с работы и продали свою квартиру, чтобы покинуть страну.
По данным некоммерческой организации World Relief, занимающейся вопросами размещения беженцев в США, в феврале только в Сиэтл должны были иммигрировать порядка 90 граждан Украины, которые получили статус беженцев. По информации портала, один из руководителей представительства в Сиэтле Лидия Руденко сама покинула Украину в 1989 году из-за религиозных преследований.
Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.
то есть до штатов добраться денег хватило, но жить негде, за эти деньги они могли бы где нибудь на закарпатье арендовать жилье на год, там же классно, западная украина - рай. почему сша ?