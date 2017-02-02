В Казани представили двух новых начальников отделов полиции

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). На должность начальника отдела полиции «Московский» назначен полковник полиции Ильяс Нургалеев, ранее руководивший отделом «Юдино», теперь это подразделение возглавил майор полиции Марат Варламов, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Начальник Управления МВД России по Казани полковник полиции Алексей Соколов представил личному составу отделов полиции «Московский» и «Юдино» новых руководителей.

Ильяс Нургалеев родился в Баку 11 июля 1967 года. В 1996 году окончил Казанский филиал юридического института МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году. Прошел путь от милиционера изолятора временного содержания ОВД Зеленодольского горрайисполкома ТАССР до начальника отдела полиции «Юдино».

Марат Варламов родился 16 сентября 1987 года в селе Большие Ключи Зеленодольского района. В сентябре 2004 года начал обучение в Елабужской специальной средней школе милиции МВД России, в 2010 году окончил КЮИ МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал на должности оперуполномоченного ОУР УВД Зеленодольска в 2006 году. В феврале 2011 года назначен на должность начальника отделения уголовного розыска отдела милиции № 4 «Юдино» УВД по Казани, в 2014 году стал заместителем начальника отдела полиции № 4 «Юдино» Управления МВД России по Казани.