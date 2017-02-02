В Казани представили двух новых начальников отделов полиции
Сменилось руководство отделов полиции «Московский» и «Юдино».
Сменилось руководство отделов полиции «Московский» и «Юдино».
(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). На должность начальника отдела полиции «Московский» назначен полковник полиции Ильяс Нургалеев, ранее руководивший отделом «Юдино», теперь это подразделение возглавил майор полиции Марат Варламов, сообщает
Начальник Управления МВД России по Казани полковник полиции Алексей Соколов представил личному составу отделов полиции «Московский» и «Юдино» новых руководителей.
Ильяс Нургалеев родился в Баку 11 июля 1967 года. В 1996 году окончил Казанский филиал юридического института МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году. Прошел путь от милиционера изолятора временного содержания ОВД Зеленодольского горрайисполкома ТАССР до начальника отдела полиции «Юдино».
Марат Варламов родился 16 сентября 1987 года в селе Большие Ключи Зеленодольского района. В сентябре 2004 года начал обучение в Елабужской специальной средней школе милиции МВД России, в 2010 году окончил КЮИ МВД РФ. Службу в органах внутренних дел начал на должности оперуполномоченного ОУР УВД Зеленодольска в 2006 году. В феврале 2011 года назначен на должность начальника отделения уголовного розыска отдела милиции № 4 «Юдино» УВД по Казани, в 2014 году стал заместителем начальника отдела полиции № 4 «Юдино» Управления МВД России по Казани.