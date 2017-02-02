Минюст решил продать Лукьяновское и Львовское СИЗО

В четверг в Киеве первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова и заместитель главы ведомства Денис Чернышов объявили о начале сборов проектных предложений по строительству новых киевского и львовского СИЗО. Н. Севостьянова напомнила, что в Украине насчитывается около 100 пенитенциарных учреждений, также есть тенденция к снижению количества заключенных в стране.

Министерство юстиции Украины начало официальный поиск инвесторов для строительства новых киевского и львовского следственных изоляторов за пределами города. Ориентировочно в ближайшие два месяца будут известны инвесторы, а стоимость проекта составит около $25−30 млн.

В настоящее время их уже меньше 60 тыс., это связано с гуманизацией законодательства, с принятием «закона Савченко». В частности, в большинстве из пенитенциарных учреждений страны, как отметила первый замминистра, ненадлежащие условия, в киевском и львовском СИЗО и вовсе аварийное состояние зданий.

«Поэтому было принято решение о реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства», — отметила она.

В свою очередь Д. Чернышов пояснил, что 2 февраля стартует проект по объявлению сбора проектных предложений, впоследствии инвестор построит здание для следственных изоляторов и только потому уже, после сдачи проекта и после перевода подследственных и заключенных в эти здания, инвестору будет передано старое здание Лукьяновского и Львовского СИЗО. По его словам, алгоритм реализации проекта будет реализован на международной платформе, предложенной ЕБРР, и к конкурсу будут допущены только те инвесторы, у которых есть реальная финансовая возможность для реализации такого проекта.

При этом Н. Севостьянова подчеркнула, что данные здания, в частности Лукьяновское СИЗО в Киеве, не являются историческими памятниками архитектуры.

Что касается непосредственно участков, где будут построены новые здания для следственных изоляторов, то они еще точно не определены. Так, по словам первого замминистра, возможно это будут участки в Коцюбинском и в Буче под Киевом, где в настоящее время также находятся учреждения пенитенциарной системы.

Отвечая на вопрос о том, какими цифрами будет исчисляться стоимость реализации этого проекта, Н. Севостьянова отметила: «$25−30млн приблизительно по польским стандартам». Говоря о возможных коррупционных рисках при реализации данного проекта, первый замминистра юстиции обратила внимание на то, что по факту этот проект будет представлять собой своеобразный бартер и «живых денег не будет ни на каком этапе».

Д. Чернышов в свою очередь добавил: «Продажи как таковой нет. Сначала инвестор строит, вводит в эксплуатацию, потом перевозим людей».

Н. Севостьянова сообщила, что уже этой весной появятся инвесторы этого проекта.

«Ориентировочно в ближайшие два месяца мы уже сможем выйти с перечнем инвесторов», — добавила она.