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2 февраля, источник: ТАСС

США ослабили санкционный режим в отношении ФСБ

Теперь за определенными исключениями разрешаются «все сделки и действия» с участием российской службы.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Власти США ослабили санкционный режим в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ).

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Об этом свидетельствует документ под названием «Генеральная лицензия номер 1», опубликованный санкционным подразделением Минфина США.

Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

В частности, отныне допускаются «запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации».

Оговорено, что для продукции, подлежащей экспортному контролю, требуется соответствующее согласие Минторга США, а размер платы, причитающейся ФСБ за лицензии, сертификацию и т.д., «не должен превышать $5 тыс. за календарный год».

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Отдельное примечание гласит, что за исключением указанных выше ограниченных целей нынешнее решение «не санкционирует экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий» самой ФСБ или кому-либо действующему «от ее имени».

Еще в одном примечании говорится, что лицензия не разрешает «экспорт, реэкспорт или предоставление любых товаров, технологий или услуг» в Крым. Не разрешается также использование в расчетах счетов, которые были блокированы в США рядом санкционных президентских исполнительных указов.

27 января во время совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Трамп сказал, что о снятии санкций «говорить пока еще очень рано».

Комментарий Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку этому решению США. «Сначала нужно понять, о чем идет речь», — сказал Песков ТАСС.

Мы знаем на примере двигателей для ракет, что американские партнеры никогда не заводят под санкции свои потребности
Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ
Комментарии
25
Alexey Anoshenkov
Санкции, санкции... Самая страшная санкция для РФ- это то, что нам перестали давать деньги в долг, под какие нибудь 0,5 %, которые мы потом отдаем нашим гражданам по 20. Все остальное чепуха, так как РФ не производит ничего путного, кроме оружия
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А Б
... и углеводородов, которые в виде сырья поставляются за рубеж.
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канитель родимая
пассивный это ты тут побираешся бестолково тявкая
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