США ослабили санкционный режим в отношении ФСБ

Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России

Об этом свидетельствует документ под названием «Генеральная лицензия номер 1», опубликованный санкционным подразделением Минфина США.

Согласно лицензии, за определенными исключениями впредь разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые были ранее запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

В частности, отныне допускаются «запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации».

Оговорено, что для продукции, подлежащей экспортному контролю, требуется соответствующее согласие Минторга США, а размер платы, причитающейся ФСБ за лицензии, сертификацию и т.д., «не должен превышать $5 тыс. за календарный год».