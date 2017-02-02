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2 февраля, источник: PROUFU.ru

Хамитов об оптимизации перинатального центра: «Нельзя рубить с плеча»

Сегодня, 2 февраля, в Уфе в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам повышения рождаемости в регионе.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в целом ситуация с рождаемостью в Башкирии пока выглядит неплохо. Естественный прирост с 2013 года превысил 21 тысячу человек.

«Даже прошлый 2016 год, который нам в известной степени принес не очень желательные результаты в плане снижения рождаемости, тем не менее, дал цифру по рождаемости 13,7 на тысячу человек. Это на шесть процентов выше, чем в Приволжском федеральном округе и в среднем по России», — отметил глава региона.

При этом, судя по статданным, значительное количество муниципалитетов в этой части имеют слабые показатели. За исключением Уфы практически все города имеют отрицательный прирост по численности населения.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что демография является критерием оценки работы власти любого уровня, поэтому данному вопросу уделяется особое внимание.

«Нам нельзя скрывать проблемы, уходить от острых вопросов, поэтому предлагаю сегодня объективно обсудить всё и найти решения, усилить работу по ряду направлений», — отметил глава Башкирии.

В первую очередь, по его словам, нужно усиливать меры по поддержке материнства и системы родовспоможения.

Рустэм Хамитов уточнил, что вышеупомянутую систему в Башкирии существенно укрепили в прошлом году открытием Республиканского перинатального центра.

«Сейчас рассматриваем варианты укрепления и сосредоточения сил на этом направлении. Здесь тоже есть что обсуждать, в том числе в части слияния или отдельной работы медицинских учреждений. Это вопрос, в котором нельзя рубить с плеча. Здесь всё нужно ещё раз просчитывать, — сказал глава региона и продолжил тему немного в ином ключе. — Мы планируем увеличивать объемы высокотехнологичной помощи с применением технологий ЭКО. Будет создан Центр геномной медицины для выявления генетических нарушений при наследственных заболеваниях. Эта работа у нас тоже сегодня на полном ходу».

В ходе заседания названия перинатального центра и центра геномной медицины еще всплывали два или три раза исключительно в положительном ракурсе.

Так, министр здравоохранения РБ Анвар Бакирова отметил, что созданный в Башкортостане перинатальный центр позволит закрепить позитивную динамику по снижению младенческой смертности.

«На базе центра на сегодняшний день принято более 250 родов. В дальнейшем среднемесячный показатель будет на уровне 200−230 родов», — сказал глава минздрава.

Что же касается центра геномной медицины, что по словам его первого заместителя Назира Мингазова, «уже намечены основные задачи центра, составлен финансовый план, определен перечень необходимого оборудования, есть потенциальные инвесторы».

Чиновники сообщили, что на базе центра планируется проводить до 100 тысяч обследований в год. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение в правительство РБ. Видимо, там участникам обсуждения уже не удастся так виртуозно обходить стороной нашумевший вопрос вероятного объединения Республиканского перинатального центра и роддома № 4, о котором уже больше месяца гудит вся республика.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

Комментарии
1
Елена Казакова
Хотите, чтобы повысилась рождаемость? Так стройте детские сады, школы, поликлиники, детские и спортивные площадки, как раньше, в каждом дворе. Вы же сейчас заняты только многоэтажным строительством без придомовых территорий. Раньше, пока родители на работе, учителя занимались с детьми и делали уроки в группе продлённого дня. БЕСПЛАТНО!!! Сегодня ребёнка вырастить очень дорогое удовольствие, начиная с роддома. Роддома переполнены. На вторые!!! сутки после родов уже выгоняют. Нашу соседку так выписали, а ребёнка потом возили в роддом на прививку БЦЖ! Это уже ни в какие ворота не лезет!
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