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2 февраля, источник: Интерфакс

Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в четверг заявил, что Минфин США не смягчал санкций в отношении России.

Источник: Reuters

«Мы не смягчаем санкции», — заявил он журналистам в ходе брифинга. «Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены», — добавил Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что «это обычная практика для Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности».

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном «Генеральная лицензия номер 1», отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Комментарии
13
Сергей Зауглов
Как всегда, пропагандисты кремлевские , лажу толкнули раньше времени, выдавая желаемое за действительное!
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Иван Петров
Те же яйца, только сбоку.
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Будён Семёный
Это ж надо, Песок,как закодированный алкоголик,прокололся на желтизне прессы.
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