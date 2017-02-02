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2 февраля, источник: Telegraf.com.ua

СМИ: В ЕС договорились о безвизе для Украины

Безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года.

Источник: Telegraf.com.ua

В ЕС договорились о «безвизе» для Украины с лета 2017 года. Об этом говорится в статье «Безвиз до отпуска: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины», пишет Европейская правда.

«Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает — летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля», — говорится в статье.

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Для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить «механизм приостановки». Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля. В марте можно рассчитывать на начало триалога относительно Украины (в случае Грузии он длился всего один день), в апреле — перевод и рассмотрение документа в Европарламенте, в мае — на одобрение Советом ЕС. Если отклонений от графика не будет, июнь станет датой начала работы безвизового режима Украины с ЕС.

В Грузии назвали сроки введения безвиза с ЕС Из процедур принятия решений в ЕС получается, что фактическое действие безвиза на границе может начаться в июне, а окончательное решение Совета ЕС будет принято в мае, после президентских выборов во Франции. Ранее сообщалось, что ЕС может начать триалог по визовой либерализации с Украиной в конце марта — начале апреля.

Напомним, в Брюсселе ожидают, что Украина может получить решение о безвизовом режиме с ЕС до мая-июня.

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