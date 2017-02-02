Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
2 февраля, источник: СБ - Беларусь сегодня

Госпогранкомитет разъяснил ситуацию на границе

Новость, которую 1 февраля распространило агентство ТАСС, изрядно многих взбудоражила, породив множество домыслов и досужих комментариев. Дескать, Россия восстанавливает границу с Беларусью.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Напомним суть сообщения.

Директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ — в Смоленской, Брянской и Псковской областях. Погранслужбе предписано установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, а также установить предупреждающие знаки на въездах в пограничную зону. При этом ТАСС напомнил, что 9 января Президент Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП Национальный аэропорт Минск на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию.

Читайте также
В ОДКБ прокомментировали «выход» Беларуси из организации

Разъяснения последовали не сразу. Белорусской стороне, очевидно, потребовалось время, чтобы разобраться в ситуации и сформулировать позицию. И вот что сказал корреспонденту СБ официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский:

— Решение компетентных органов Российской Федерации об установлении пограничной зоны в пределах прилегающих к российско-белорусской границе территорий является внутренним делом Российской Федерации. Официальной информации о принятии этих решений в Государственный пограничный комитет не поступало… Президентом Республики Беларусь 4 сентября 2014 года был принят Указ № 433, направленный на включение в приграничную территорию ряда административно-территориальных единиц на белорусско-российском участке границы. Данный указ позволил органам погранслужбы Республики Беларусь и Российской Федерации организовать более тесное сотрудничество по совместному противодействию транзиту нелегальной миграции, наркотрафику, незаконному перемещению через госграницу товарно-материальных ценностей. На данный момент, по мнению Госпогранкомитета, этого достаточно для эффективного обеспечения пограничной безопасности.

Здесь уместно привести и обращенные накануне к журналистам слова российского посла Александра Сурикова. Главное состоит в том, что для граждан России и Беларуси установление погранзоны ничего не меняет. Посещая Россию, собирать грибы белорусам в смоленских лесах можно будет, как и раньше, хотя лучше иметь при себе паспорт, сказал посол. В поездах пограничный контроль не появится, но… возможно, в Москве и нужно будет пощупать граждан третьих стран. Потому что мир-то очень неспокоен.

Исчерпывающе. Будем надеяться, что эти компетентные разъяснения снизят накал форумных страстей и лишат аргументов околополитических спекулянтов разной степени известности. Таких, к примеру, как некие активисты Моладзi БНФ, которые договорились до того, что требуют рассмотреть вопрос об установлении полноценной границы с РФ. Не мешало бы этих темпераментных юношей призвать на погранслужбу и отправить на заставу. Пусть бы послужил. Чтобы было меньше времени на всякие глупости….

Кстати, на уточняющий вопрос журналиста — что изменилось на востоке? — Антон Бычковский ответил кратко: Ничего. Органы пограничной службы Республики Беларусь на восточном направлении в настоящий момент не дислоцируются.

ponomarev@sb.by.

Советская Белоруссия № 23 (25158). Пятница, 3 февраля 2017.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
МИД Белоруссии: РФ без предупреждения ввела пограничную зону
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как оборудовать удобную гардеробную?
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь