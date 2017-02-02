Госпогранкомитет разъяснил ситуацию на границе

Директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах РФ — в Смоленской, Брянской и Псковской областях. Погранслужбе предписано установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, а также установить предупреждающие знаки на въездах в пограничную зону. При этом ТАСС напомнил, что 9 января Президент Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП Национальный аэропорт Минск на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию.

Разъяснения последовали не сразу. Белорусской стороне, очевидно, потребовалось время, чтобы разобраться в ситуации и сформулировать позицию. И вот что сказал корреспонденту СБ официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский:

— Решение компетентных органов Российской Федерации об установлении пограничной зоны в пределах прилегающих к российско-белорусской границе территорий является внутренним делом Российской Федерации. Официальной информации о принятии этих решений в Государственный пограничный комитет не поступало… Президентом Республики Беларусь 4 сентября 2014 года был принят Указ № 433, направленный на включение в приграничную территорию ряда административно-территориальных единиц на белорусско-российском участке границы. Данный указ позволил органам погранслужбы Республики Беларусь и Российской Федерации организовать более тесное сотрудничество по совместному противодействию транзиту нелегальной миграции, наркотрафику, незаконному перемещению через госграницу товарно-материальных ценностей. На данный момент, по мнению Госпогранкомитета, этого достаточно для эффективного обеспечения пограничной безопасности.

Здесь уместно привести и обращенные накануне к журналистам слова российского посла Александра Сурикова. Главное состоит в том, что для граждан России и Беларуси установление погранзоны ничего не меняет. Посещая Россию, собирать грибы белорусам в смоленских лесах можно будет, как и раньше, хотя лучше иметь при себе паспорт, сказал посол. В поездах пограничный контроль не появится, но… возможно, в Москве и нужно будет пощупать граждан третьих стран. Потому что мир-то очень неспокоен.

Исчерпывающе. Будем надеяться, что эти компетентные разъяснения снизят накал форумных страстей и лишат аргументов околополитических спекулянтов разной степени известности. Таких, к примеру, как некие активисты Моладзi БНФ, которые договорились до того, что требуют рассмотреть вопрос об установлении полноценной границы с РФ. Не мешало бы этих темпераментных юношей призвать на погранслужбу и отправить на заставу. Пусть бы послужил. Чтобы было меньше времени на всякие глупости….

Кстати, на уточняющий вопрос журналиста — что изменилось на востоке? — Антон Бычковский ответил кратко: Ничего. Органы пограничной службы Республики Беларусь на восточном направлении в настоящий момент не дислоцируются.

ponomarev@sb.by.

Советская Белоруссия № 23 (25158). Пятница, 3 февраля 2017.