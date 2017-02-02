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2 февраля, источник: РИА Новости

Польша не разделяет позицию Туска о новой администрации США

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Польша не разделяет позицию экс-премьера страны, главы Евросовета Дональда Туска о новой администрации США, его предложения о разрешении стоящих перед ЕС проблем свидетельствуют об отсутствии долгосрочной концепции реформирования Евросоюза, говорится в сообщении польского МИД, опубликованном в четверг.

Источник: РИА Новости

Туск ранее направил лидерам 27 стран ЕС письмо, в котором выразил обеспокоенность заявлениями новой администрации США, причислив их к проблемам, с которыми сталкивается Евросоюз.

«Польша не разделяет диагноз главы Европейского совета Дональда Туска на тему вызовов, стоящих перед Европейским союзом и предложений по их разрешению. По нашей оценке, он указывает на отсутствие долгосрочного видения реформы ЕС, которая необходима», — говорится в сообщении польского МИД.

Ведомство отмечает, что Польша видит ЕС в будущем как экономически конкурентоспособный, солидарный союз, действующий в тесном сотрудничестве с трансатлантическими партнерами.

«Мы выступаем против восприятия главой Евросовета Дональдом Туском нового президента США и его сотрудников в категории угрозы… Дональд Трамп является президентом, избранным на демократических выборах. У нас нет права вмешиваться в решения, за которые (он) несет политическую ответственность и которые считает соответствующими интересам государства, которым управляет. Жизненно важным интересом Европейского союза должны быть наилучшие трансатлантические отношения», — подчеркивается в сообщении.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран. Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Указ вызвал критику и обвинения в дискриминации со стороны ряда европейских стран.

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