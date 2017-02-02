Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В болезни Альцгеймера обвинили грязный воздух
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
2 февраля, источник: Русская служба Би-би-си

Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона

Прокуроры во Франции в ходе расследования финансовых дел кандидата в президенты от правоцентристской партии Франсуа Фийона начали изучение платежей, сделанных в пользу двух детей политика.

Источник: AP 2016

Скандал вокруг Фийона разгорелся после того, как издание Canard Enchaine сообщило, что супруга кандидата Пенелоп Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая в качестве помощника мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Фийона работала в парламенте.

Читайте также
Le Monde: Фийон призвал к восстановлению отношений с Россией

Сам Фийон настаивает на том, что его жена Пенелоп работала его помощником, а не просто получала зарплату в 7 тысяч евро.

Теперь прокуроры, ведущие предварительное расследование по подозрению в растрате государственных средств, намерены также изучить выплаты на сумму более 86 тысяч долларов, сделанные Мари и Шарлю Фийонам, пока их отец занимал пост сенатора в 2005—2007 годах.

Сам политик настаивает, что его детям платили за оказываемые юридические услуги в разных проектах.

Однако никто из детей Фийона не был профессиональным юристом на тот момент. Кроме того, по данным СМИ, они получали выплаты не за проекты, а за работу на полную ставку.

Несмотря на то, что политик попросил свою партию дать ему две недели на то, чтобы доказать свою невиновность, некоторые из республиканцев уже призвали Фийона отказаться от борьбы за президентское кресло.

Фийон считается лидером президентской гонки во Франции. Он — член правоцентристского Союза за народное движение, сумевший на внутрипартийных выборах обойти лидера партии Николя Саркози и стать кандидатом в президенты на выборах весной 2017 года.

В 1981 году, в возрасте 27 лет, Фийон был избран в парламент, став самым молодым членом Национального собрания Франции.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. Русская служба Би-би-си не несёт ответственности за их содержимое.
Комментарии
5
vesta
ага.. слетит на фиг ))). А, практика очч хорошая - прокурорская проверка.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Петров
Вы простите все меня , что ошибки у меня.Меркель старая кобыла ,ей пора уж на покой, да пора слезать ей с кресла,освободить нормальным место.Кто способен в мире, да и с Путиным дружить
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр Петров
Хочет к власти он предки и порядок навести. Будить с Путиным дружить ,а в Европе дурку гнать ,чтобы Меркель обос-ть
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что происходит в Донбассе: версии Путина и Порошенко
Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
МИД Белоруссии: РФ без предупреждения ввела пограничную зону
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь