Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
8Испанские демоны пробуждают весну
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
2 февраля, источник: ТАСС

В Румынии возобновились антиправительственные протесты

БУХАРЕСТ, 2 февраля. /ТАСС/. Протесты против решения правительства Румынии амнистировать осужденных по обвинению в коррупции возобновились сегодня вечером в Бухаресте и других городах страны.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Как сообщило румынское агентство Agerpres, на этот раз число демонстрантов меньше, чем в среду вечером, когда произошли столкновения с полицией.

На площади у правительства, где ранее митинговали около 100 тысяч человек, сейчас находятся около 30 тысяч. По несколько тысяч демонстрантов участвует в акциях протеста в Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других городах страны.

Демонстрация в Бухаресте носит мирный характер, ее участники скандируют «Отставка!», «Воры!», дудят в трубы и вувузелы. Полиция окружила здание плотным кордоном, движение транспорта в этом районе перекрыто. Лидеры демонстрантов призывают выявлять провокаторов, чтобы не допустить повторения произошедших в среду столкновений, в ходе которых, по данным полиции, были ранены восемь человек, около 20 — задержаны.

В связи с этим президент Румынии Клаус Йоханнис, который поддержал протестующих, потребовал в срочном порядке письменных объяснений от руководителей МВД и жандармерии по поводу провокаторов среди мирных демонстрантов.

Со своей стороны премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну заявил, что не собирается отменять принятые ранее правительством страны постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс, которые вызвали не только протесты, но и критику со стороны ЕС. В свою очередь лидер правящей Социал- демократической партии Румынии Ливиу Драгня сообщил о поддержке кабинета и возложил ответственность за эскалацию насилия на президента, назвав его «моральным автором протестов».

Согласно принятым румынским правительством законам, на амнистию могут рассчитывать определенные категории заключенных, включая тех, кого приговорили к заключению на срок, не превышающий пять лет. Законодательные новшества также предусматривают декриминализацию правонарушений, связанных с превышением должностных полномочий и злоупотреблением властью, если нанесенный ущерб не превысил 200 тысяч румынских леев (около 40 тысяч евро).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп заявил, что не смягчал санкции в отношении России
Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
МИД Белоруссии: РФ без предупреждения ввела пограничную зону
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь