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2 февраля, источник: РИА Новости

При обстреле Донецка из РСЗО «Ураган» погиб один и ранены десять человек

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Один человек погиб и до 10 получили ранения в результате обстрела Донецка из ракетной системы залпового огня «Ураган» вечером в четверг, заявил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Источник: РИА Новости

«В результате обстрела района “Мотеля” из РСЗО “Ураган”, один человек погиб, по предварительным данным, до 10 ранены. Информация уточняется», — сказал Басурин.

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До этого ополченцы сообщали о ранении двух мирных жителей при обстреле Донецка украинскими силовиками из реактивной системы залпового огня «Ураган». По их словам, одна из ракет упала в Буденовском районе города Донецка на улице Токмакская, разрушен дом.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

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