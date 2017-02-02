При обстреле Донецка из РСЗО «Ураган» погиб один и ранены десять человек

«В результате обстрела района “Мотеля” из РСЗО “Ураган”, один человек погиб, по предварительным данным, до 10 ранены. Информация уточняется», — сказал Басурин.

До этого ополченцы сообщали о ранении двух мирных жителей при обстреле Донецка украинскими силовиками из реактивной системы залпового огня «Ураган». По их словам, одна из ракет упала в Буденовском районе города Донецка на улице Токмакская, разрушен дом.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.