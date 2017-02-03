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00:30 (мск), источник: РБК

Дума ограничит встречи депутатов с избирателями из-за боязни митингов

В Госдуму внесен законопроект депутата от «Единой России» о приравнивании встреч парламентариев всех уровней с избирателями к митингам. Часть депутатов считает идею «безумной», но, по словам источника РБК, инициатива согласована с Кремлем.

Источник: Reuters

«Поехала крыша»

Законопроект внесла в Госдуму 2 февраля депутат от Москвы Ирина Белых («Единая Россия»). Член комитета нижней палаты по законодательству предложила, чтобы встречи депутатов любого уровня, от местных советов до Госдумы, с избирателями фактически были приравнены к митингам и не могли происходить без предварительного согласования.

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Поправками в закон о митингах предлагается ввести особый порядок уведомления о таких встречах: желающие пообщаться с избирателями парламентарии должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее, чем за семь дней (для обычных митингов минимальный срок — 10 дней).

Как отмечается в пояснительной записке, это необходимо «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан». При этом на встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет.

Этот законопроект согласован с президентской администрацией и будет поддержан, сообщил РБК источник, близкий к руководству Госдумы. Внесена инициатива именно Белых, поскольку «это был московский опыт», утверждает собеседник издания. Через Белых власти Москвы проводят свои инициативы, подтвердил ​источник РБК в комитете Госдумы по законодательству.

Первый зампредседателя думского комитета по законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») сказал РБК, что фракция не будет поддерживать эту инициативу, так как она серьезно ограничивает депутатскую деятельность. По мнению собеседника РБК во фракции единороссов, идея «безумная»: «шум будет такой, что мало не покажется».

«Это прямое нарушение Конституции. У Москвы уже крыша поехала», — согласен депутат от КПРФ Валерий Рашкин. По его словам, «власти боятся народа, улицы, поскольку этот год начался с огромных долгов по зарплате и митингов, которые не освещаются в СМИ».

Опыт столиц

Белых хочет распространить на федеральном уровне опыт регулирования депутатских встреч в столице. В декабре 2016 года Мосгордума приняла поправки, согласно которым встречи депутатов с избирателями приравниваются к митингам. Как заявлял РБК депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, если народный избранник организует митинг, «то не нужно лукавить и прикрывать это публичное мероприятие термином “встреча с избирателями”, нужно соблюдать федеральный закон».

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О необходимости введения похожей нормы для депутатов своего заксобрания задумались и в Санкт-Петербурге. 1 февраля соответствующий документ был принят в первом чтении. Поводом для внесения законопроекта стала акция протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), которая была проведена 28 января на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами, сообщал депутат-единоросс Александр Тетердинко. Такой формат был выбран после того, как организаторам митинга не удалось согласовать акцию с городскими властями.

По мнению политолога Алексея Макаркина, законопроект Белых скорее всего будет принят. «Конфликт вокруг Исаакиевского собора, скорее всего, и стал причиной внесения такого законопроекта» — сказал ​он. Макаркин подчеркивает, что с учетом роста негативных настроений в регионах «власть опасается, что такие встречи будут использоваться оппозиционными депутатами на местах для организации протестов».

Он напоминает, что «если на федеральном уровне коммунисты достаточно предсказуемы, то на региональном уровне они могут быть куда оппозиционнее, а к протестам на местах могут подключаться и другие оппоненты власти. Это очередное ужесточение законодательства, по словам Макаркина, актуально в преддверии президентских выборов в 2018 году, ведь после них «ожидаются непопулярные реформы», чреватые протестами.

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